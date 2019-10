Eccoci arrivati alle Anticipazioni del Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai 1 che è già partita -lo scorso 14 ottobre- con il vento in poppa. Gli ascolti sono soddisfacenti e si pensa che l’affetto dei fan li faccia salire ancora di molto.

Le nuove storie e le nuove dinamiche, per non parlare di quelle già in essere, stanno entrando nel cuore di chi ha seguito e si è battuto affinché questa soap non chiudesse.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: la nuova collezione di abiti a marchio Paradiso

In seguito al furto subito qualche tempo fa, il magazzino più bello di Milano si trova in grosse difficoltà a cui cercano di porre rimedio un po’ tutti: dalle Veneri a Riccardo Guarnieri.

Quest’ultimo per poter stare vicino alla sua amata e mai dimenticata Nicoletta, acquista le quote del Paradiso che suo padre Umberto ha messo in vendita. Ma Vittorio, direttore del negozio ha in mente di creare una nuova collezione di abiti a marchio Paradiso disegnata dalla nuova stilista Gabriella, che tuttavia teme di non essere all’altezza. Gabriella ce la farà a superare le sue insicurezze?

Rocco Amato stenta ad abituarsi alla vita di Milano

Rocco, cugino di Salvatore si trova ad affrontare una situazione completamente nuova per lui: la vita a Milano con tutto ciò che comporta. Un’emancipazione e una modernità a cui il ragazzo stenta ad abituarsi perché la sua la sua natura di uomo del Sud gli crea molti problemi.

Riccardo e Nicoletta: si danno appuntamento di nascosto

Nel frattempo la giovane Nicoletta, che ha deciso di sposare Cesare nonostante, fosse ancora innamorata del padre di sua figlia, Riccardo continua a incontrare il ragazzo di nascosto. I due si danno appuntamento per vedersi di nascosto, ma l’arrivo inaspettato della madre di Cesare scombussola i loro piani.

Agnese Amato inizia a lavorare al Paradiso

Gabriella, incaricata da Vittorio di disegnare e realizzare la nuova linea di abiti a marchio Paradiso chiede alla sua futura suocera di aiutarla come modellista. La donna si trova in difficoltà perché sospetta che la fidanzata di suo figlio abbia un nuovo spasimante, e quindi decide di rifiutare la proposta.

Tuttavia, dopo aver ricevuto la proposta da Vittorio in persona, la donna decide di accettare il lavoro al Paradiso.

Il patrimonio di famiglia in mano a Umberto e Adelaide

Nel frattempo i due pilastri della famiglia Guarnieri, Umberto e la contessa Adelaide di Sant’Erasmo decidono di unire i loro patrimoni: approfittando delle loro rispettive eredità decidono di risanare i traballanti conti della Banca di famiglia.

Riccardo e Nicoletta: divampa nuovamente la passione

La famiglia Cattaneo è riunita a colazione e Nicoletta appare distratta e nervosa: la giovane mamma, non ha dimenticato il suo primo amore e ripensa ai momenti di passione che ha recentemente trascorso con lui.

La bruciante passione con Riccardo è impressa nel cuore e nell’anima, perché in realtà, Nicoletta non ha mai dimenticato il giovane rampollo dei Guarnieri che le fa battere il cuore come la prima volta!

Marcello e il nuovo lavoro come autista

Marcello Barbieri, appena uscito di prigione trova un nuovo lavoro: viene assunto come autista dalle Brancia e con la sua nuova divisa cerca di attirare l’attenzione di Roberta. Ci riuscirà? Pare proprio di sì, dal momento che i due si lasceranno andare ad una passione senza freni nonostante Roberta sia fidanzata con Federico Cattaneo, a breve di ritorno dal servizio militare.

Intanto, Cosimo continua una velata corte a Gabriella, sotto gli occhi di Agnese che si sente molto in imbarazzo. Non sa se confidare al figlio cosa sta accadendo o affrontare direttamente Gabriella.

Nicoletta continua a mentire al marito per incontrare Riccardo

Nicoletta continua a mentire a Cesare, per poter vedere e stare assieme a Riccardo, ma è sopraffatta dai sensi di colpa. La donna non sa darsi pace. Da una parte si rende conto che Cesare rappresenta la sicurezza e la stabilità, dall’altra non riesce a fare a meno della passione e dell’amore che nutre per Riccardo.

Intanto, Gabriella ha ultimato i disegni per la collezione a marchio Paradiso delle Signore ed è pronta a presentarla a Vittorio. La giovane stilista è molto emozionata e non sa se riceverà le critiche o i complimenti dal direttore.

Marcello Barbieri: angelo o demone?

Marcello, per rispetto della sorella, compie una scelta inaspettata che lascia tutti senza parole. Il giovane fratello di Angela è un bravo ragazzo che gioca a fare il duro o le circostanze della vita lo hanno portato a sbagliare?

Il filmato promozionale della nuova linea del Paradiso

Il direttore Vittorio ha un’idea originale per realizzare un filmato di promozione del Paradiso, ma decide di non affidarsi a Marta per la regia. Molto probabilmente l’uomo vorrà fare una sorpresa alla giovane sposa per non farle pesare troppo di non essere partiti per la luna di miele, a causa del furto al magazzino.

Una sera, per caso, Marta e Vittorio fanno una scoperta inaspettata riguardo a Riccardo e Nicoletta. Gli sposi, li avranno sorpreso insieme? Non ci resta che seguire le vicende della prossima settimana de Il Paradiso del Signore per saperne di più.