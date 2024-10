Il Paradiso delle Signore continua a tenerci compagnia con i nuovi episodi della nuova stagione nel pomeriggio di Rai Uno. Cosa accadrà nella settimana dal 5 all’11 ottobre? Riflettori puntati su Tancredi, che avrà in mente un piano crudele per colpire il grande magazzino milanese, e su Clara, che annuncerà il suo ritorno a Milano.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9: Odile rivede Matteo

Odile avrà modo di rivedere Matteo per la seconda volta e ne resterà molto colpita. Dopo il loro primo incontro – durante il quale hanno parlato anche di Maria Puglisi e della scelta della venere di trasferirsi a Parigi per lavoro – Odile e Matteo si rincontreranno. In questa seconda occasione la figlia della contessa Adelaide resterà molto colpita dal giovane contabile del Paradiso.

Il Paradiso 9, spoiler all’11 ottobre

Nel frattempo sia Marcello che Umberto saranno interessati ad assumere Odile nei rispettivi negozi. L’idea del commendator Guarnieri piacerà molto a Tancredi, che vedrà in questa soluzione la possibilità di colpire il negozio avversario.

Tancredi tirerà fuori ancora una volta tutta la sua crudeltà e avrà in mente un piano per recare danno al Paradiso. Nelle sue macchinazioni stavolta sarà Odile ad avere un ruolo centrale. L’uomo penserà infatti di sfruttare il fatto che la figlia di Adelaide – con molta probabilità – entrerà a far parte del team della Galleria di Moda.

L’idea non piacerà affatto a Guarnieri, che non sarà infatti disposto a stare a guardare mentre l’uomo sfrutterà la figlia della sua ex Adelaide per i suoi giochi di potere. Il commendatore darà un ultimatum a Tancredi: o l’uomo rinuncerà a utilizzare la ragazza come se fosse una pedina tra le sue mani, oppure si dovrà preparare ad affrontare le conseguenze.

Anticipazioni trame all’11 ottobre Il Paradiso delle Signore

Una notizia inaspettata creerà scompiglio al Paradiso. Clara – dopo un lungo periodo di assenza – si preparerà a tornare a Milano. L’annuncio metterà in agitazione Mirella, che vedrà la sua posiziona “minacciata” dal ritorno della collega. Grazie all’intervento di Marta, Mirella era riuscita da poco a ottenere un lavoro stabile, che le avrebbe permesso di crescere suo figlio senza pensieri. Cosa accadrebbe se il ritorno di Clara mettesse a rischio il suo posto? Fortunatamente l’ipotesi sembra abbastanza remota, anche perché in questo periodo Mirella è riuscita a convincere anche Irene della sua affidabilità e del suo impegno.

Il Paradiso delle Signore, cos’altro accadrà?

Ciro Puglisi si troverà alle prese con una situazione inattesa, quando una telefonata dalla Sicilia riaprirà vecchie questioni. La richiesta d’aiuto di un vecchio amico lo getterà in uno stato di grande incertezza. Ciro deciderà di non parlarne per il momento con la moglie, ma si troverà davanti a una scelta difficile.

Botteri sarà costretto a fare una corsa contro il tempo per salvare la sua collezione e proteggere il Paradiso dalla concorrenza. Tutto avrà inizio quando Botteri si renderà conto che il suo progetto per la nuova collezione rischierà di essere compromesso, perché la sua rivale – Giulia Furlan – ha messo gli occhi sul tessuto necessario per i suoi capi per conto della Galleria Milano Moda. Si tratterebbe di un colpo durissimo per il Paradiso, che rischierebbe così di perdere competitività proprio in un momento cruciale per l’attività.