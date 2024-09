Il Paradiso delle Signore ci tiene compagnia con i nuovi episodi della nuova stagione nel pomeriggio di Rai Uno. Cosa accadrà nella settimana dal 30 settembre al 4 ottobre? Riflettori puntati su Marcello, che farà un annuncio clamoroso: Vittorio Conti starà per rientrare a Milano. Il ritorno dell’ex capo – sebbene temporaneo – scatenerà la gioia dei suoi collaboratori.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9: il ritorno di Conti

Tancredi rassicurerà Marta sul fatto che consegnerà i disegni del padre di Matilde solo a Vittorio, ma lei non potrà abbandonare il timore che il cugino possa finire per compiere gesti sconsiderati. Poco dopo Tancredi si ritroverà – per puro caso – tra le mani le lettere scritte a lui anni prima da Matilde. Leggendole si commuoverà.

Umberto avrà un’idea per ingraziarsi Odile, sotto gli occhi compiaciuti di mamma Adelaide. Anche Marcello cercherà di stringere un rapporto di fiducia con la ragazza, per far piacere alla Contessa. Barbieri inviterà a casa sua Adelaide e la figlia. Nel frattempo, Vittorio telefonerà a Tancredi, per dirgli che presto farà ritorno a Milano.

Il Paradiso 9, spoiler al 4 ottobre

Salvo inviterà Elvira e i suoi genitori a una cena sofisticata al Circolo per fare colpo su di loro. Dopo la cena al Circolo Andrea Gallo – il padre di Elvira – si presenterà in Caffetteria e inizierà a fare domande su Salvatore ad Armando. Mentre Salvo ed Elvira fantasticheranno su un fidanzamento ufficiale, il signor Gallo si preparerà a distruggere il loro sogno d’amore. Tra padre e figlia ci sarà un violento scontro verbale, al termine del quale Elvira deciderà da che parte stare.

Enrico riceverà dai carabinieri una busta che conterrà informazioni riguardanti sua figlia. In seguito una serie di circostanze fortuite susciteranno in Armando qualche sospetto sulla vera identità di Brancaccio. I sospetti di Armando giungeranno fino alle orecchie di Enrico, che per il bene di tutti si vedrà costretto a prendere una decisione drastica.

Anticipazioni trame al 4 ottobre Il Paradiso delle Signore

Roberto comunicherà allo staff del Paradiso l’imminente arrivo di Vittorio e tutti saranno entusiasti.

Giulia riuscirà a ottenere l’esclusiva sulla fornitura di alcuni materiali che sarebbero serviti anche per la collezione di Botteri, che al momento si troverà in grande difficoltà.

Odile farà finalmente il suo ingresso al Circolo, ma trasgredirà le regole e il suo comportamento finirà per creare scalpore.

Dopo essere venuto a conoscenza di un fatto di cronaca, Tancredi inizierà a meditare vendetta verso Vittorio. Dopo mesi di assenza Vittorio tornerà al Paradiso delle Signore, ma mentre il suo mondo lo festeggerà, Tancredi cercherà un modo per vendicarsi. Un incontro tra i due prenderà una brutta piega. Di Sant’Erasmo si recherà all’incontro con il rivale in amore armato e non esiterà a puntare l’arma contro Vittorio. Fortunatamente la vicenda non avrà risvolti drammatici. Conti deciderà di non denunciarlo e di non farne parola con nessuno.

Il Paradiso delle Signore, cos’altro accadrà?

Passato il pericolo con Tancredi Di Sant’Erasmo, Vittorio si dedicherà ad amici e colleghi di un tempo. Conti regalerà loro un libro con le pagine bianche, invitandoli a scrivere il futuro del Paradiso. Enrico ribadirà intanto ad Armando l’intenzione di volersi licenziare.

Odile avrà un’idea originale per la campagna pubblicitaria alla Galleria Milano Moda e annuncerà a Adelaide di voler accettare una proposta di lavoro di Umberto. Elvira, intanto, rivelerà a Salvatore di aver rotto con il padre e tra loro accadrà qualcosa di magico.