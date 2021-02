Importanti novità e molti colpi di scena al Paradiso Delle Signore Daily, soap di Rai 1 che tiene compagnia tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì il pubblico dell’ammiraglia Rai. Puntuale come sempre, eccoci alle anticipazioni e le trame che vanno da lunedì 8 a venerdì 12 febbraio 2021. Molte situazioni choc, per i nostri protagonisti che andiamo scoprire immediatamente.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni e trame dall’8 al 12 febbraio 2021. Luciano e Clelia lasciano Milano e il Paradiso

Al Paradiso delle Signore si festeggia la festa di San Valentino. Il magazzino più bello di Milano quindi, si prepara a festeggiare la Festa degli innamorati che quest’anno cade di domenica. Vittorio Conti, direttore del Paradiso non può più nascondere alle Veneri che Luciano e Clelia, il ragionier Cattaneo e la capo commessa Sig. Calligaris, hanno lasciato Milano e quindi anche il Paradiso delle Signore. Come saprete infatti, i pettegolezzi sulla coppia, soprattutto su Clelia erano ormai diventati insopportabili e pesanti da sopportare.

La coppia, in attesa di un bambino non poteva più nascondere la situazione: ma non potendo vivere il loro amore alla luce del sole, perché Luciano è ancora sposato con Silvia decide di lasciare Milano e cominciare daccapo in un’altra città.

Una sostituta di Clelia Calligaris al Paradiso delle Signore, Irene gelosa

Naturalmente Vittorio pensa immediatamente ad una sostituta di Clelia come capo commessa e la scelta ricade su Dora, che infatti viene investita di questa carica. Irene ne è profondamente delusa. La Venere con il carattere peperino e cattivello avrebbe voluto quel posto e ne parla con Rocco, il quale le dice che la sua “cattiveria” non è apprezzata da tutti. Irene quindi, meditando sulle parole di Rocco sceglie di essere più dolce e conciliante con le sue colleghe e in generale con tutti. Questo cambiamento desta dei sospetti nelle colleghe che infatti si stupiscono di una Irene, gentile e servizievole con tutti.

Luciano va via da Milano, la sofferenza di Silvia

L’idea di lasciare Milano e il Paradiso è l’unica soluzione per Clelia e Luciano e Silvia sente una profonda tristezza per la partenza del marito, anche se da u po’ di tempo non condividevano più lo stesso tetto. Per Silvia, Luciano era sempre e comunque un punto di riferimento e non averlo più vicino la rende molto triste. A starle vicina c’è la Zia Ernesta che cerca di rincuorarla e di spronarla ad andare avanti. Ma Silvia, sente il bisogno di allontanarsi da Milano, così informa Federico che trascorrerà qualche tempo a Parigi da Nicoletta.

Il paradiso delle signore: Arriva a Milano Anna, la cugina di Gabriella

A Milano arriva Anna, la cugina di Gabriella per presenziare al matrimonio e giunge naturalmente per dare manforte alla sposa, che in verità è in forte difficoltà e non sa se sposare Cosimo o tornare tra le braccia del suo primo amore, Salvatore Amato. Anche Anna, si accorge che tra la cugina e Salvatore c’è qualcosa di irrisolto e sprona Gabriella a prendere una giusta decisione sul suo futuro. Salvatore, dopo una conversazione proprio con Anna, intuisce di avere ancora una speranza con Gabriella. È convinto che la stilista non abbia ancora preso una decisione definitiva.

Beatrice e Vittorio sempre più vicini e complici

Vittorio chiede a Beatrice di ascoltare insieme quanto dichiarato dagli innamorati sulla “panchina dell’amore”. I due sono sempre più complici e vicini. Fanno fatica a stare lontani l’uno dall’altro, e ormai, quando rimangono da soli c’è sempre un forte imbarazzo tra loro e questo pare essere l’anticamera di una passione che da lì a poco divamperà.

Ludovica divisa tra la curiosità per Federico e l’attrazione per Marcello

Novità anche per altri due beniamini del Paradiso, Federico Cattaneo ormai single da tempo e Marcello Barbieri che trova sempre più interessante la compagnia di Ludovica. Quest’ultima dal canto suo, nutre una forte curiosità per Federico e sull’inspiegabile ascendente che il giovane Cattaneo ha su Umberto.

Ma la giovane Brancia passa anche molto tempo con Marcello dal quale si sente attratta. I due, si ritrovano molto spesso la sera, in Caffetteria. Cosa sta succedendo? Marcello è pronto a dimenticare Roberta tra le braccia di Ludovica?

La registrazione di Armando sulla “panchina dell’amore”

Armando prova il registratore della “panchina dell’amore”. Naturalmente la protagonista della sua storia è la signora Agnese che ama sopra ogni cosa. L’uomo dopo essere rimasto vedovo per moltissimi anni, ritrova l’ebbrezza dell’amore tra le braccia di Agnese, ma il destino fa si che il marito della donna, Giuseppe torni da lei. Il capo magazziniere, infatti da quando è tornato il sig. Amato riesce a vivere pochi e fugaci momenti con la sua amata Agnese.

Pietro infatuato di Stefania, la storia delle Veneri sulla panchina dell’amore

Pietro è molto attratto da Stefania e ne parla con lo zio Vittorio il quel lo sprona a corteggiare la Venere. Stefania lusingata dalla corte di Pietro accetta di uscire a cena con lui, ma solo per far ingelosire Federico, anche se poi in un secondo momento si pente di aver illuso Pietro.

Nel frattempo le Veneri, al Paradiso registrano una dolcissima e intensa storia d’amore di una coppia e iniziano a capire chi possa essere il vincitore del premio di San Valentino.

Ludovica Brancia invitata al matrimonio di Cosimo Bergamini

Federico riesce a convincere Umberto ad invitare alle nozze di Cosimo e Gabriella anche Ludovica Brancia, che in un sol colpo diventa non solo una delle invitate, ma anche la testimone di nozze dello sposo.

La scelta di Gabriella: Cosimo o Salvatore?

Manca pochissimo al matrimonio: Salvatore è deciso a fare un gesto estremo per fermare la sua amata dallo sposare Cosimo, ma Gabriella, finalmente, dopo tanti e forti dubbi, prende la sua decisione. La stilista sa finalmente a chi apparterrà il suo cuore.

Tra Vittorio e Beatrice cresce l’attrazione e divampa la passione

Anche Beatrice viene invitata alle nozze di Cosimo e Gabriella. Vittorio e la cognata, sono ormai una coppia. La loro intesa è sempre più forte ma Beatrice, teme che la sua presenza al matrimonio possa mettere in difficoltà Vittorio. Teme di non essere all’altezza del bel mondo milanese. Vittorio, tuttavia, la rassicura facendole una sorpresa.

Nel frattempo, sempre al Paradiso per Beatrice e Vittorio si prospetta una difficile scelta. Chi prenderà il posto di Luciano? A chi sarà affidato il ruolo di ragioniere? Mentre cercano di valutare la situazione ricevono una telefonata dal collegio di Serena: la piccola ha avuto un piccolo incidente.

I due si precipitano, ma al loro ritorno rimangono bloccati. La macchina è in panne. Beatrice e Vittorio finalmente soli, con la cornice di un cielo stellato cedono alla passione sopita per troppo tempo che divampa all’improvviso come se il tempo non fosse mai passato.