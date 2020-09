Pensavamo che questo momento non sarebbe mai arrivato e invece, eccoci qui con le anticipazioni e le trame della soap di Rai 1, Il Paradiso delle Signore. L’attesissima nuova stagione, dopo l’arresto a fine aprile a causa della pandemia, riprenderà lunedì 7 settembre alle 15.40 sull’ammiraglia Rai. La storia riparte da dove l’abbiamo lasciata e sappiamo che nella prima settimana sarà dato molto spazio alle vicende di Federico (Alessandro Fella), Roberta (Federica De Benedittis) e Marcello (Pietro Masotti). Ma vediamo nel dettaglio cosa succede.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni e trame dal 7 all’11 settembre 2020. Agnese e Gabriella fanno pace

Vittorio Conti sarà alle prese con i litigi della signora Agnese e Gabriella che ormai non è più fidanzata con Salvatore. L’ex suocera e nuora finalmente decidono di sotterrare l’ascia di guerra e si stringono la mano. Del resto il futuro di Gabriella sembra proiettato su Cosimo Bergamnini, tanto che la madre di quest’ultimo, Delfina regala al figlio il suo anello perché possa darlo a Gabriella come proposta di matrimonio.

Nel frattempo, Riccardo prossimo alle nozze con Ludovica che aspetta un bambino ( in realtà è una bugia) informa la fidanzata che vuole aiutare Angela a ritrovare suo figlio. La donna, per non creare attriti con il ragazzo, fa buon viso a cattivo gioco, e lo appoggia.

Roberta divisa tra Marcello e Federico: chi sceglierà?

Un’altra avvincente storia d’amore sta per tenere incollate tutte le fans del Paradiso: Roberta è sempre più divisa tra l’affetto per il fidanzato Federico e la passione travolgente che prova per Marcello.

Del resto il giovane Cattaneo non è riuscito ancora a perdonare Roberta per il bacio dato a Marcello, (nonostante le pressioni di Luciano) e quest’ultimo non perde occasione per corteggiare la ragazza che è sempre più confusa.

Che fine ha fatto Adelaide? Non si hanno più notizie della contessa!

Umberto continua a essere preoccupato per Adelaide, di cui ha perso le tracce. A Villa Guarnieri arriva un telegramma da Adelaide che rasserena tutti, tranne Umberto che non crede assolutamente sia stato scritto dalla contessa.

Luciano restituisce i soldi dell’operazione di Federico a Celia che si sente in colpa

Mentre, Luciano inizia a restituire a Clelia i soldi per l’operazione di Federico e lei si sente irrimediabilmente in colpa: in verità i soldi per l’operazione di Federico li ha trovati Silvia, la moglie di Luciano che li ha chiesti al vero padre di Federico: Umberto Guarnieri.

Federico torna a camminare!! L’operazione è andata bene!!

Intanto, Federico torna dalla Svizzera e, camminando sulle sue gambe, riabbraccia il padre entusiasta. Federico è finalmente pronto a perdonare Roberta ma, quando va a casa sua, trovandola in compagnia di Marcello, va in escandescenze e finisce con il litigare con il rivale.

Marcello e Federico litigano per Roberta

Roberta è dispiaciuta per come è andato l’incontro tra Marcello e Federico, ma non intende chiedere scusa a quest’ultimo. I due ragazzi discutono animatamente e la tensione tra loro è palese.

Riccardo vuole aiutare Angela a ritrovare il figlio

Riccardo, vuole trovare la giovane Angela a riabbracciare il figlioletto e quindi incontra il padre adottivo del piccolo, che tuttavia non ha la minima intenzione di aiutare la donna.

Luciano scopre la verità e le bugie di Silvia e Clelia

Nel frattempo il ragionier Cattaneo, scopre l’inganno della moglie e di Clelia per i soldi dell’operazione di Federico. Clelia confessa la verità a Luciano e lui è molto deluso e amareggiato: l’unica donna di cui si fidava, l’ha tradito!

Marta trova una neonata abbandonata davanti al Paradiso

Intanto i coniugi Conti hanno ritrovato al loro armonia e complicità ma il desiderio di maternità di Marta non pare placarsi. Quando un bel giorno trova davanti al Paradiso una neonata abbandonata e le presta le prime cure soccorrendola.

Il triangolo no!! Non lo avevo considerato!!

Il triangolo d’amore Federico – Roberta – Marcello tiene banco. Federico vuole riconquistare Roberta ma stavolta è lei che vuole tempo per riflettere prima di prendere una decisione sui due pretendenti.

Ma c’è un altro protagonista che soffre le pene d’amore: Salvatore che assiste sotto choc alla dichiarazione d’amore di Cosimo a Gabriella. Cosa deciderà la signorina Rossi? Darà un’altra chance al giovane Amato oppure accetterà la proposta di Cosimo?

Non ci resta che aspettare la messa in onda della nuova stagione del Paradiso delle Signore che tornerà sugli schermi di Rai 1 lunedì 7 settembre alle ore 15.40!!

Chi ha il coraggio di mancare?