Proseguono le puntate de Il Paradiso delle Signore con nuove importanti colpi di scena! Eccovi le anticipazioni e le trame che vanno dal 5 al 9 aprile 2021. Cosa succederà tra Marta e Vittorio? Il loro rapporto reggerà nonostante l’intromissione di Dante Romagnoli? E Ludovica si lascerà amare da Marcello? Agnese e Armando avranno la loro chance di essere felici? Vediamo nel dettaglio.

Il Paradiso delle Signore 5 anticipazioni dal 5 al 9 aprile 2021. Vittorio distrutto per il tradimento di Marta

Vittorio, scoperto il tradimento della moglie Marta, corre immediatamente a Parigi ma un incidente lo costringe a tornare a Casa. E’ dolorante e molto triste e a prendersi cura di lui è Beatrice che cerca di non essere troppo invadente.

Pasquetta al Paradiso delle Signore: gita in bicicletta per gli uomini, Cinema per le Veneri

È il giorno di Pasquetta: Armando ne approfitta per andare in bicicletta con Rocco e Pietro. Mentre le Veneri Stefania, Maria, Irene e Anna si organizzano per andare al Cinema. Nel frattempo, Marcello ha appuntamento con Ludovica per un picnic a Villa Brancia.

Vittorio si rifiuta di parlare con sua moglie Marta, Salvatore concede un prestito al padre

Intanto Marta, preoccupata per Vittorio che non sente da giorni non sa cosa fare: il marito, si rifiuta di parlarle. Al cospetto di Adelaide, invece, Vittorio ammette di sapere tutto della storia tra sua moglie e Dante.

Sofia, dopo un confronto con Maria, spinge Salvatore a concedere il prestito al padre. Di certo Salvatore fa un grande sacrificio, perchè sicuramente non naviga nell’oro. Non sa certamente che il padre vuole impiegare i soldi in un losco piano di malaffare.

Il Fan club per sostenere i ciclisti del Paradiso; lo sconto tra la Contessa e la Gramini

Gabriella, dopo aver ritrovato la lettera di suo suocero Arturo, indirizzata al figlio non sa cosa fare: consegnarla al marito oppure no? La lettera parla degli intrallazzi di Guarnieri e non sa se rivelarlo al marito.

Cosimo Bergamini, infatti non sta attraversando un periodo facile: ha perso la sua azienda ed è molto depresso. Intanto, le Veneri decidono di fondare un “fan club” per sostenere i ciclisti del Paradiso.

Mentre Adelaide si scontra apertamente con Fiorenza per ciò che ha combinato ai danni della nipote e la invita a dimettersi da vicepresidente del Circolo. Nel frattempo, Umberto chiede a Vittorio di telefonare a Marta.

Gabriella decide di consegnare la lettera del suocero a Cosimo, ma…

Gabriella dopo molte titubanze, ed essersi confrontata con Anna, decide di consegnare la lettera di Arturo Bergamini al marito, ma l’improvvisa scomparsa di Delfina la costringe ancora una volta a rinviare.

Dora, la Venere che sogna che un principe azzurro la rapisca ha un colpo di fulmine per un cliente: Nino. La giovane donna, sogna un futuro roseo con lei, ma lui non potrà mai offrirle la vita che desidera.

Nel frattempo, le Veneri scelgono un nome per il loro club, che dovrà sostenere, con tanto di striscione, i ciclisti del Paradiso.

Giuseppe finalmente riceve i soldi dal figlio Salvatore e può dedicarsi ai suoi loschi affari con la complicità di Girolamo ai danni di Vittorio. La loro idea infatti è quella di rubare gli abiti del Paradiso per venderli in America.

Dante affronta Umberto confessando di tenere a Marta più di ogni altra cosa e decide di scriverle una lettera che, forse, non arriverà mai a destinazione

Vittorio non sta bene, la Contessa gli manda un medico; Marcello rischia la prigione

Vittorio riceve la visita inaspettata del medico mandato dalla Contessa preoccupata per il suo stato e quindi verificare le sue condizioni di salute. Nel frattempo, Marcello rischia la prigione a causa del suo passato col Mantovano. Difatti il malavitoso ha confessato alla polizia che il Barbieri era il suo “Spallone” ed è stato suo complice. Marcello racconta a Ludovica l’esito della sua convocazione in Questura: per lui non si mette molto bene.

Gabriella e Salvatore: ritorno di fiamma? La Lettera di Luciano a Vittorio

Salvatore e Gabriella sono sempre più vicini e si sostengono l’uno con l’altra, per affrontare al meglio i loro problemi. Questo li porta a ripensare con nostalgia alla loro storia. Lo striscione realizzato dalle Veneri per sostenere la squadra ciclistica del Paradiso è pronto; intanto dal magazzino sono spariti alcuni capi della nuova collezione.

Adelaide è dispiaciuta per come si sono messe le cose con Vittorio e cerca di ricucire il loro rapporto ma Conti è perentorio: ribadisce alla Contessa che non vuole interferenze nella sua vita privata. In seguito riceve una lettera da Luciano, che lo spinge a riflettere.

Gabriella consegna la lettera di Arturo a Cosimo

Gabriella, su consiglio di Salvatore, finalmente si decide a consegnare la lettera di Arturo a Cosimo, che ne rimane sconvolto.

Vittorio torna al Paradiso ma poi ha un malore

Umberto e Adelaide si confrontano su quanto sta accadendo a Marta. Vittorio, dopo una breve convalescenza, torna al Paradiso e confida i suoi tormenti ad Armando, ma per un improvviso malore deve tornare a casa. Mentre è in preda al delirio della febbre, Beatrice decide di fare una telefonata. Chi chiamerà? Marta?