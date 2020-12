Eccoci arrivati alle anticipazioni e alle trame del Paradiso delle Signore che vanno dal 21 al 25 dicembre. Aria di festa anche nel magazzino più bello di Milano che si prepara alle festività nel migliore dei modi. Federico perdonerà la madre? La signora Amato partirà con il marito per la Sicilia? Marcello riuscirà a superare la rottura con Roberta?

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni e trame dal 21 al 25 dicembre. Silvia sente la mancanza di Federico, soprattutto per le feste

Natale è alle porte e tutti si preparano ai grandi festeggiamenti. In Casa Cattaneo non c’è una bella atmosfera: Silvia è molto triste per la decisione di Federico di lasciare la casa e trasferirsi da Luciano e Clelia. Così la zia Ernesta e Stefania decidono di fare l’albero per tirare su il morale a Silvia.

Marcello sprofonda in un mare di tristezza a causa della rottura con Roberta

Dopo la rottura con Roberta, Marcello mantiene il lavoro in Caffetteria, così Salvo e Laura sono costretti a licenziare Sofia, la nuova cameriera. La ragazza si trova all’improvviso senza un lavoro ma Laura decide di presentarla a Clelia per vedere se può assumerla come nuova Venere.

Il ritorno di Marta e le macchinazioni di Adelaide

In vista del ritorno di Marta per la sera della vigilia, Vittorio vuole trascorrere le vacanze a casa con la cognata e i nipoti, ma Adelaide, si oppone decisamente: la Contessa ha già organizzato una bella riunione familiare a Villa Guarnieri. Così decide di offrire a Beatrice e i suoi figli un soggiorno in una località sciistica, a spese del Circolo per allontanarli da casa Conti. Ma Beatrice vedendo così entusiasti i suoi figli di trascorrere il Natale con lo zio, rifiuta l’offerta inimicandosi la Contessa.

La sofferenza di Marcello per Roberta e di Silvia per Federico

Salvatore e Laura sono preoccupati per Marcello, che soffre per la rottura con Roberta. Silvia vorrebbe avere a tutti i costi Federico a casa per la cena della vigilia; la zia Ernesta, mentendo, la informa che il ragazzo ci sarà, mentre Luciano prega il figlio di concedere alla madre almeno il pranzo del 25. Intanto Marcello, continua a struggersi per Roberta, trovando in Ludovica un valido sostegno. Nascerà un nuovo legame?

Arriva Babbo Natale al Paradiso delle Signore

Al Paradiso arriva Babbo Natale: Serena e Carletto sono i suoi Elfi. Maria prima di partire per la Sicilia per trascorrere le festività natalizie prepara una succulenta cenetta per Rocco e Salvatore. Nel frattempo, Luciano chiede a Federico del regalo che intende fare a Carletto. Anche Umberto ne ha comprato uno per il giovane Cattaneo e prega Vittorio di fare da tramite per la consegna.

Una cenetta a sorpresa per Rocco, Salvatore Marcello e Armando

Chi ha mangiato le prelibatezze preparate da Maria? Le Veneri, dopo aver saputo che a Casa Amato qualcuno ha divorato tutto quello che aveva preparato Maria per la cena, fanno una sorpresa a Salvo, Rocco, Marcello e Armando, che si godono una cena tutta al maschile. E per il capo magazziniere, Armando Ferraris c’è anche un regalo molto speciale. Grazie a un’idea di Stefania, Federico si ammorbidisce nei confronti di Silvia e corre da lei per il cenone.

La reazione commossa di Silvia

Federico racconta al padre Luciano della reazione commossa di Silvia quando lo ha visto entrare in casa, la sera precedente, e il ragioniere lo esorta a perdonare la madre.

Cosimo e Gabriella fissano la data del matrimonio

Cosimo e Gabriella hanno finalmente scelto la data delle nozze. Un Natale solitario e al lavoro per i due baristi, Salvatore e Marcello che trascorrono il 25 dicembre in Caffetteria, mentre Vittorio decide di portare Beatrice e i ragazzi a pranzo al Circolo.