Eccoci giunti nuovamente con il consueto appuntamento con le anticipazioni relative a il Paradiso delle Signore, con le trame dal 18 al 22 gennaio 2021. Cosa succederà ai nostri beniamini del magazzino più bello di Milano? Gabriella riuscirà a prendere una decisione in merito ai suoi sentimenti? Chi sceglierà: Salvatore o Cosimo? Agnese riuscirà a liberarsi di suo marito Giuseppe? E Marta tornerà da Vittorio? Vediamo di capire meglio in dettagli.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: trame dal 18 al 22 gennaio. Gabriella bacia Salvatore

Nella settimana che va dal 18 al 22 gennaio al Paradiso delle Signore ci saranno tante belle novità e molti colpi di scena imperdibili. Intanto si scopre che il motivo del malore della signorina Calligaris è perchè Clelia aspetta un bambino da Luciano, mentre Gabriella bacia Salvatore. Ma non finisce qui. Agnese di ritorno dalla Sicilia con il marito, affronta il figlio in merito alla lettere nascosta ma deve vedersela anche con il marito Giuseppe, prepotente e aggressivo che la renderà succube.

Gabriella bacia Salvatore facendo riaffiorare vecchi sentimenti

I problemi della famiglia Amato, in modo particolare tra Agnese e il marito sono motivo di preoccupazione per Salvatore, e così Gabriella rimanendogli vicina scopre di provare ancora qualcosa per l’uomo e lo bacia.

Il comportamento di Giuseppe, nei confronti di Agnese è anche motivo di scontro tra Salvatore e il padre che non accetta di vedere la madre sottomessa da un padre – padrone. Gabriella in questa situazione sta vicina a Salvatore e ad Agnese, tanto che alla fine scatta un bacio con il suo ex fidanzato Salvatore, anche perché si sente trascurata da Cosimo e inventa delle scuse per non incontrarlo.

Il Paradiso della signore, spoiler: Salvatore va via da Casa a causa delle forte lite con il padre, Beatrice sempre più legata a Vittorio

Il giovane Amato a causa della lite con il padre va via da casa dormendo da Gabriella. Salvatore si confida con Marcello sulla situazione omettendo però di aver baciato Gabriella. Gabriella riuscirà finalmente a fare una scelta tra Salvatore e Cosimo? E chi sceglierà?

Nel frattempo, Beatrice che lavora al fianco di Luciano al Paradiso non può fare a meno di legarsi sempre più a Vittorio anche se cerca di respingere i suoi sentimenti e accantonarli, sapendo che il cognato è sposato. Sentimenti che forse non sono mai stati sopiti e che la vicinanza riaccende prepotentemente. Vittorio, confida poi alla cognata che Marta non può avere figli.

Clelia scopre di aspettare un figlio da Luciano che è al settimo cielo, Marta scrive a Vittorio ma lui rimane freddo

Luciano, riceve una meravigliosa notizia che lo renderà molto felice: Clelia, aspetta un bambino. L’uomo è al settimo cielo e non vede l’ora di potere gridare il suo amore a tutto il mondo.

Anche Vittorio si sente legato a Beatrice, e l’idea di famiglia torna a farsi viva prepotentemente. Idea che aveva accantonato da tempo, sapendo che la moglie Marta non può avere figli. Tanto che ricevendo una lettera d’amore dalla moglie che è in America, non sa cosa rispondere e non riesce a trovare le parole giuste rispondere alla sua lettera.

Irene si riconcilia con il padre grazie all’intervento di Rocco, Armando convince Salvatore a tornare a Casa

Irene, la Venere che si nasconde nel magazzino, con la complicità di Rocco, si riconcilia con il padre e torna quindi a Casa. Maria gelosa della complicità evidente che c’è tra Rocco e Irene, viene rassicurata da quest’ultima dicendole che con Rocco c’è solo amicizia.

Rocco, confidandosi con Armando, dice che Salvatore non è tornato a casa a dormire a causa delle incomprensioni e delle forti divergenze con il padre. Ferraris farà i modo che torni la pace nella famiglia Amato.

Agnese trova la forza di ribellarsi al marito Giuseppe

Agnese, ormai stanca del modo di fare prepotente del marito si ribella. Nel frattempo, Adelaide preoccupata per Umberto e per il ricatto di Arturo Bergamini, cerca di appianare le divergenze tra i due. A tal proposito, organizza una cena tra le due famiglie, Guarnieri e Bergamini ma un tragico imprevisto farà saltare i suoi piani. Bergamini, ha un malore improvviso e muore tra le braccia di Cosimo. Nel frattempo Gabriella ha scelto con chi stare e chi lasciare da solo in un momento di grande bisogno.

Arrivederci alla prossima settimana con le anticipazioni relative alla soap dell’ammiraglia Rai, “Il Paradiso delle signore”.