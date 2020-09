Eccoci arrivati alle anticipazioni e le trame del Paradiso delle Signore, soap di Rai 1 che ci tiene compagnia tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì alle 15.45. Cosa accade al magazzino più bello di Milano? Di seguito le anticipazioni che vanno dal 14 al 18 settembre 2020.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni e trame dal 14 al 18 settembre 2020. In casa Conti arriva una neonata

Una bella notizia arriva in casa Conti che renderà felicissima Marta, che potrà finalmente soddisfare il suo desiderio di maternità: trova fuori dal Paradiso una neonata di cui si occupa ben volentieri. Tuttavia il padre, Umberto teme che la figlia possa affezionasi troppo alla neonata che è stata abbandonata e che potenzialmente potrebbe essere reclamata dalla vera madre.

Una proposta di matrimonio per Gabriella, la stilista del Paradiso

Nel frattempo Gabriella rimane colpita particolarmente dalla proposta di matrimonio di Cosimo Bergamini di cui però, non fa menzione né a Roberta né ad Angela, sue amiche e coinquiline.

Tra Celia e Luciano c’è tensione: la donna ha mentito al ragioniere nascondendole che i soldi per l’operazione di Federico in realtà non li ha messi lei ma la moglie, chiedendoli ad Umberto Guarnieri. Così Luciano decide di raggiungere la figlia Nicoletta a Bari per qualche giorno, che è in crisi con il marito Cesare.

Riccardo prossimo alle nozze con Ludovica ripensa a Nicoletta sull’altare

Intanto il giovane rampollo dei Guarnieri, Riccardo, prossimo alle nozze con Ludovica Brancia, ripensa al giorno del suo matrimonio con Nicoletta. Federico dal canto suo, ormai libero dalla sedia a rotelle cerca di riavvicinarsi a Roberta, ma lei lo tiene sulla corda.

Roberta, contesa da Federico Cattaneo e Marcello Barbieri

Marcello, infatti non perde occasione per corteggiare la Venere e mette al corrente Federico che farà di tutto per conquistarla. Al Paradiso, Luciano dà le consegne a Clelia prima di partire per Bari. Marta e Vittorio sono stati scelti come testimoni di nozze da Ludovica e Riccardo.

Umberto sempre più preoccupato per Adelaide

Nel frattempo, Umberto si preoccupa per la contessa Adelaide che non da più sue notizie. In viaggio di nozze con il marito Ravasi, il commendatore non si da pace perché la donna non si fa viva da giorni con la famiglia.

Intanto, Vittorio e Riccardo – membro dei giovani imprenditori – partono per Torino per l’inaugurazione di Expo 61. Conti è un po’ preoccupato di lasciare la moglie da sola con la bambina che è stata agitata tutta la notte. Cosimo non demorde con Gabriella, ma lei riesce a tenerlo a distanza.

Angela aiuta Marta ad occuparsi della neonata e Vittorio pensa all’adozione

Angela trascorre la notte a casa Conti per non lasciare da sola Marta con la piccola Anna febbricitante. Vittorio, al rientro da Torino, ipotizza per la prima volta di adottare la bambina suscitando l’entusiasmo della moglie.

Umberto riceve i complimenti da tutti i soci del Circolo dopo il suo brillante intervento nell’ambito dell’inaugurazione dell’Expo 61.

Maria torna al Paradiso e Rocco la vede sotto un’altra luce

Intanto, al Paradiso, Rocco confida ad Armando di aver trascorso una piacevole serata con Maria che è tornata dalla Sicilia per aiutare Agnese a cucire l’abito da sposa di Ludovica.

Ravasi è già sposato, la famiglia Guarnieri è in ansia per Adelaide!!

Nel frattempo Umberto scopre che Ravasi è già sposato con una donna americana ed è sempre più in ansia per la sorte dell’amata Adelaide, che continua a non dare notizie. Umberto e la famiglia, temono il peggio.

Marta invece è felicissima di occuparsi della piccola Anna, ma l’idea che la vera madre possa tornare a reclamarla la rende triste. Roberta decide di accettare i biglietti per l’Expo che Federico, grazie a Vittorio, ha procurato per entrambi.