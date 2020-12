Il Paradiso delle Signore: anticipazioni e trame dal 14 al 18 dicembre 2020

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni che vanno da lunedì 14 a venerdì 18 dicembre 2020. Tanti colpi di scena e situazioni che vi faranno rimanere senza fiato: torna Giuseppe, il marito di Agnese che la vuole con se, deciso a riportarla in Sicilia. E poi molte altre novità che riguardano i nostri beniamini.

Il Paradiso delle Signore daily, anticipazioni e trame dal 14 al 18 dicembre: Giuseppe vuole riavere Agnese

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore un colpo di scena incredibile: torna Giuseppe il marito della signora Amato, deciso a riportarla in Sicilia. L’uomo dopo essersi rifatto una vita in Germania con un’altra donna, decide di tornare dalla prima moglie perché le cose con la compagna non sono andate bene. Tuttavia, l’uomo non sa che nel frattempo Agnese si è innamorata di Armando Ferrais e che i due sono molti felici e complici.

Agnese raccomanda a Rocco e Salvatore di arrivare puntuali la sera per fare il presepe, ma Giuseppe Amato come se il tempo non fosse passato, come se nulla fosse ripiomba nella vita di Agnese, accampando diritti da marito. La donna è in grande imbarazzo perché, proprio per Natale aveva deciso di mettere al corrente il nipote Rocco e il figlio Salvatore, della sua relazione con Armando.

Un altro ritorno al Paradiso delle Signore: Ludovica Brancia

Oltre al ritorno di Giuseppe Amato c’è un altro ritorno inaspettato nella soap di Rai 1, quello di Ludovica Brancia uscita di scena in malo modo per aver ingannato Riccardo Guarnieri con una finta gravidanza. La giovane donna è pronta ad implorare il perdono dei Guarnieri ma non troverà una immediata disponibilità nella famiglia, tanto che si rivolge all’amico di sempre, Cosimo Bergamini affinchè interceda con la nobile famiglia.

Al Paradiso, le Veneri decidono di fare un regalo d’addio a Roberta e intanto Marcello, costretto a fornire un alibi al Mantovano per una rapina compiuta la sera prima, è sempre più in trappola; parlandone con Ludovica, capisce di dover fare una scelta drastica.

Marta Torna da New York per salvare il suo matrimonio

Ma a fare rientro in Italia, in tutta fretta è anche Marta Guarnieri in Conti per salvare il suo matrimonio dalle grinfie di sua cognata Beatrice Conti, che ha avuto un trascorso amoroso con il marito Vittorio.

Nel frattempo, in vista della partenza Roberta comunica alle Veneri che lascerà Milano, poi si congeda da Federico, mentre Clelia è incaricata di trovare una sostituta. Marcello patteggia con Mantovano la sua libertà: la fine sembra vicina e chiede finalmente a Roberta di sposarlo.

Rientrano a Villa Guarnieri Riccardo e Nicoletta per festeggiare il periodo natalizio

A portare buon umore e felicità a Villa Guarnieri arrivano Nicoletta e Riccardo che con la piccola Margherita irradieranno di luce e felicità la Villa e i padroni di casa, la contessa Adelaide e Umberto Guarnieri. Tuttavia, Adelaide non prende bene la decisione di Vittorio e Marta di rinunciare al Natale con la famiglia Guarnieri, per stare invece accanto ai nipoti, mentre Umberto vuole essere sicuro che Vittorio non parli a Marta della faccenda di Federico.

Il Paradiso delle Signore, ultime anticipazioni: Agnese davanti al marito Giuseppe

Armando intuisce immediatamente che il ritorno di Giuseppe non porterà nulla di buono e teme che la sua relazione con la donna che ama sia a rischio. Difatti la presenza del marito di Agnese crea dissidi e dissapori generando attriti. Giuseppe cerca di giustificare la sua assenza ma non riesce a trovare una giustificazione valida e soprattutto che possa convincere sua moglie, suo figlio Salvatore e il nipote Riccardo.

Nessuno si fida di Giuseppe Amato dopo aver abbandonato moglie e figli

Tutti sono estremamente diffidenti nei confronti di Giuseppe che a cuor leggero ha lascito moglie e figli per rifarsi una vita. Tra l’altro Giuseppe inizia ad accorgersi del legame che lega sua moglie Agnese ad Armando. Infatti i due innamorati, non più giovanissimi non rinunciano al loro amore e sono costretti a vedersi di nascosto come due adolescenti. Non riescono a stare molto tempo assieme, ma quei pochi istanti insieme, rubati e di nascosto rappresentano al felicità. Ma il punto è: rischieranno di essere scoperti?

Agnese non rinuncia ad Armando di cui è innamorata

Giuseppe Amato sente che la moglie è molto vicina ad Armando e si accorge anche che nessuno lo stima e che tutti lo sopportano. L’unica persona che gli dà ancora credito è il nipote Rocco, che si mostra felice del suo ritorno.

Giuseppe Amato al Paradiso delle Signore, Agnese imbarazzatissima

Al Paradiso, intanto, l’iniziativa dei cesti sta avendo un grande successo e Vittorio si convince a prolungarla. Il marito di Agnese si accorge del legame che lega la donna ad Armando ma fa finta di non accorgersene, arrivando a chiedere ad Agnese di presentarlo al Paradiso. Agnese accondiscende di portarlo al Paradiso ma è in grande imbarazzo, e di questo si accorgono tutti.

Giuseppe fa di tutto per riconquistare la fiducia di Agnese

Giuseppe vuole giocarsi tutte le possibilità per riconquistare la moglie e riavere così nuovamente la sua fiducia. Così annuncia di volerla riportare in Sicilia, a Partanna il piccolo paesino dove vivevano per le vacanze natalizie. Tuttavia, Agnese è decisamente contraria.

La minaccia del Mantovano, la decisione drastica di Marcello

Il Mantovano minaccia di farla pagare a Roberta se Marcello non eseguirà gli ordini. Al Paradiso le Veneri organizzano una serata in trattoria per Roberta e Marcello per dare il regalo d’addio alla collega. In Caffetteria un nuovo cameriere potrebbe sostituire Barbieri. Armando e Agnese ormai possono incontrarsi per brevi momenti e i loro sentimenti sono messi a dura prova, mentre Gabriella confessa a Salvatore di aver visto la madre a disagio quando si è presentata con Giuseppe al Paradiso.

Marcello bacia Ludovica, Roberta disperata e in lacrime

Roberta, tra le lacrime, confida a Gabriella di aver visto Marcello baciare Ludovica. Umberto, intanto, pensa a un dono per Federico. Cosimo, per risollevare l’umore di Gabriella, triste per quanto è successo alla sua grande amica, organizza una serata romantica al Circolo. Fatti gli ultimi saluti, Roberta è determinata a voltare pagina e, dopo un ultimo confronto con il suo ex fidanzato, lascia Milano, ma forse non saprà mai che il tradimento di Marcello era l’unico modo per salvarle la vita.