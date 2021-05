Il Paradiso delle Signore: anticipazioni e trame dal 10 al 14 maggio 2021. Al grande magazzino milanese nel 1962 fervono i preparativi per il grande salto oltreoceano. La collezione di Gabriella Rossi infatti sta per sbarcare in America. Ma cosa accadrà ai nostri amati protagonisti? Cosimo e Gabriella riusciranno a trovare finalmente un’intesa? Marta e Vittorio si riconcilieranno? E Maria, perdonerà la Venere Irene e il suo amato Rocco? Vediamo di capire meglio nel dettaglio

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni e trame puntate da lunedì 10 a venerdì 14 maggio 2021. Vittorio e Marta si riavvicinano

Vittorio è sempre più turbato per il bacio che ha visto tra la moglie e Dante. Il suo matrimonio è al capolinea? Infatti, riavere Marta fra le sue braccia, non significa appianare tutti i problemi. Marta e Vittorio si mostrano finalmente insieme e affiatati, ma questo è solo un passo avanti per la loro riconciliazione. Nel frattempo Marta prende una decisione definitiva per quanto riguarda Dante: allontanarlo definitivamente dalla sua vita.

Cosimo rinsavisce e chiede scusa a tutti

Cosimo è consapevole di aver sbagliato con sua moglie Gabriella e con molte persone, quali Salvatore e Umberto accecato dalla gelosia e dalla rabbia. Sa di avere esagerato per cui cerca di risolvere i suoi sbagli chiedendo scusa alle persone che ha aggredito. Si scusa infatti con Salvatore davanti a Gabriella e poi anche con Umberto: Bergamini affronta il Commendatore chiedendogli scusa per aver urlato davanti a tutti in modo poco decoroso, lanciando accuse infondate contro di lui.

Il piano di fuga di Marcello con l’aiuto di Salvatore e Armando

Marcello è ormai braccato: la sua unica salvezza è fuggire da Milano, tanto che il piano per allontanarsi dalla città è pronto. Armando e Salvatore hanno curato tutti i dettagli per aiutare l’amico, che non vede altre opzioni che fuggire per evitare il carcere. Marcello e Ludovica quindi, in previsione di un allontanamento l’uno dall’altro trascorrono una notte di passione senza precedenti.

Agnese viene a conoscenza del piano di fuga di Marcello, e…

Agnese, da qualche battuta di Giuseppe intuisce che Marcello ha dei guai con la giustizia e sta progettando la fuga. La sig.ra Amato dal piglio deciso e forte è una donna molto attenta ai dettagli, così obbliga Armando e Salvatore a confessare cosa sta succedendo al suo socio della Caffetteria.

La decisione coraggiosa di Marcello Barbieri: costituirsi

Intanto tutti pensano che Marcello abbia lasciato Milano ma in realtà non è così. Barbieri è ormai lontano dall’essere lo scavezzacollo di qualche tempo fa. Per cui decide di fare le cose per bene: costituirsi. La giustizia farà il suo corso e lui sarà finalmente un uomo libero dopo aver scontato la sua pena. Tutti credono abbia raggiunto la sorella Angela in Australia, ma Marcello ha preso un’altra decisione ben più coraggiosa.

Rocco e Maria finalmente si fidanzano

La sintonia tra Maria e Rocco ormai è sotto l’occhio di tutti. Le Veneri notano i loro sguardi pieni d’amore e commentano quanto sta accadendo tra i due ragazzi. I due giovani sono sempre più vicini e innamorati. Tanto che, Rocco fa un annuncio a Casa Amato: il suo fidanzamento con Maria. Alla luce dei fatti, quindi i promessi sposi annuncino il fidanzamento anche giù in Sicilia. Essendoci in ballo un matrimonio, Giuseppe insiste affinché Rocco telefoni al padre della sua fidanzata.

Marta si lega sempre più a Federico; Dora conosce la verità su Nino

Marta trova in Federico, che ha scoperto essere il suo fratellastro un amico fidato, tanto che si confida a lui rivelandogli che nutre la speranza di poter salvare il suo matrimonio. Nel frattempo, Dora scopre la verità su Nino, ovvero che è un giovane seminarista. La delusione, comprensibilmente, è immensa. Ma non è solo Dora ad essere triste ma anche Stefania: Federico infatti, non ricambia il suo amore. Gloria allora, cerca di tirare su il loro morale con un gesto carino.

Ludovica scopre che Marcello è in carcere

Ludovica viene a sapere che Marcello non è partito per l’Australia, ma che purtroppo si trova in carcere. Grazie al suo amico avvocato ottiene il permesso di vedere il ragazzo. Ludovica tenta di tutto per salvare Marcello da una situazione rovinosa e non lo lascia al suo destino. È decisa a percorrere qualunque strada che possa salvare il ragazzo. Nel frattempo anche Armando va a trovarlo in carcere.

L’idea di Cosimo di andare lontano da Milano

Cosimo comunica alla moglie che avrebbe intenzione di andare lontano da Milano e ricominciare tutto da capo. Gli sembra l’unico modo per ricominciare una nuova vita. Se la immagina all’estero insieme a tutta la sua famiglia. Gabriella deciderà di seguirlo? Ne parla, quindi con Salvatore. Mentre Cosimo consola e sostiene Ludovica che ha bisogno di sfogarsi. La Brancia è molto innamorata di Marcello ed è decisa ad aiutarlo ad ogni costo.

Marta e Vittorio tornano una squadra perfetta sul lavoro, ma nel privato…

Le cose sembrano andare meglio tra Marta e Vittorio. La sintonia lavorativa e professionale è ritrovata e questo fa bene al Paradiso, ma sul piano privato le cose sono un po’ più delicate per cui ci vuole ancora tempo per ritrovare la vecchia sintonia. Tuttavia, all’improvviso, accade qualcosa che ha l’aria di essere un cattivo presagio.

Gloria è ad un passo dal confidare a Stefania che è sua madre

Gloria e Stefania si avvicinano sempre di più, la sintonia tra loro è tangibile, tanto che la signorina Moreau viene invitata a cena a casa delle ragazze. Ovviamente Stefania non conosce la verità sulla signorina Moreau. E nel corso della proiezione del filmato per la campagna pubblicitaria americana del grande magazzino, Gloria viene presa da un momento di sconforto. Ne parla con Armando, confidandogli parte del suo passato.