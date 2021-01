Importanti novità e molti colpi di scena al Paradiso Delle Signore Daily, soap di Rai 1 che tiene compagnia tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì il pubblico dell’ammiraglia Rai. Puntuale come sempre, eccoci alle anticipazioni che vanno dal 1° al 5 febbraio 2021 che ci parlano di una fuga da Milano, di Clelia Calligaris, per la situazione incresciosa che sta suscitando la sua gravidanza. Vittorio e Beatrice, sempre più vicini mentre Salvatore non si rassegna a perdere Gabriella che presto sposerà Cosimo Bergamini.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni e trame dal 1° al 5 febbraio 2021. Clelia Calligaris fugge da Milano

La capocommessa del Paradiso vive quindi un periodo molto difficile. La sua gravidanza è ormai di dominio pubblico e le maldicenze sulla donna iniziano a circolare: non è sposata ma aspetta un figlio. Così la Calligaris decide di fuggire da tutto questo e benché sia una scelta difficile e sofferta, in un primo momento ad aiutarla sono Silvia e la Zia Ernesta, proprio per evitare uno scandalo.

Luciano torna a casa da Silvia?

La zia Ernesta è convinta che, per salvare la reputazione della famiglia Cattaneo, Luciano debba tornare a casa. Ma Luciano ovviamente non vuole saperne. Ama profondamente Clelia e il bimbo che sta per arrivare e cerca di infonderle fiducia, rassicurandola che tutto andrà bene.

Ma intanto la Capo Venere è sottopressione, persino Silvia la rimprovera che avrebbe dovuto stare più attenta e non esporsi ad una simile eventualità per salvare almeno le apparenze, visto che Luciano è ancora suo marito! Quindi la donna, confusa, sotto pressione e molto depressa decide di fare un grosso sacrificio: lasciare Milano e Luciano.

La panchina dell’amore al Paradiso per San Valentino

Nel frattempo, al Paradiso Vittorio, dopo aver illustrato l’idea per l’evento di San Valentino a Federico e Beatrice, dà le direttive ad Armando e Rocco per realizzarla, mentre Pietro è felice nel vedere la madre più serena che in passato. Adelaide è preoccupata per il forte ascendente che Federico ha su Umberto e intanto Cosimo scopre che è stato il ragazzo a perorare la sua causa con Guarnieri.

Vittorio e Beatrice sono sempre più complici e l’idea della panchina dell’amore li avvicina ancora di più: sarà posta all’interno del Paradiso nella settimana di San Valentino, a disposizione delle coppie che vorranno sedersi e farsi fotografare. La presenza della piccola Serena ha rallegrato il weekend di Casa Conti. Vittorio e Beatrice, è ormai evidente che non riescono a stare l’uno lontano dall’altro.

Il paradiso delle signore: Carletto preso di mira dai compagni per la gravidanza della mamma

Intanto a scuola a subire le conseguenze dello stato interessante della mamma è il piccolo Carletto che viene deriso e additato. Le Veneri quindi pensano che il malumore della Calligaris sia dovuto a questo. Invece non sanno che la donna sta progettando di fuggire da Milano, con l’aiuto di Silvia e la Zia Ernesta. Le Veneri preoccupate per il bimbo decidono di fargli un regalo. Maria Grazia Vettorazzo, madre di uno dei compagni di scuola di Carletto, dopo aver scoperto che la capocommessa è incinta, fa il diavolo a quattro affinchè il bambino lasci la scuola.

Salvatore, non si rassegna a perdere Gabriella; l’abito da sposa della Rossi

Salvatore, invece, si oppone ad Agnese, che vorrebbe fare con lui un regalo di nozze all’ex nuora. Il matrimonio con Cosimo si avvicina, ma Gabriella si lascia sopraffare dalle sue ansie e Salvatore cerca di guadagnare terreno. Di certo il fatto che Gabriella si sia lasciata baciare da Salvatore la dice lunga sui suoi veri sentimenti.

Gabriella mostra entusiasta il modello del suo abito da sposa alle colleghe. Ma non ha l’aria di una felice futura sposa, ma ha un atteggiamento ansioso e distante. Armando riceve un gesto affettuoso da parte di Agnese. Il capo magazziniere è molto innamorato della siciliana, ma la rispetta e non affretta i tempi.

Clelia lascerà veramente Milano? I fogli attaccati al Paradiso

Dopo l’incoraggiamento di Luciano, Clelia sembra avere un piccolo ripensamento circa la sua fuga anche perché sa di lasciare un mondo che forse non rivedrà più. Ma un evento inaspettato farà precipitare gli eventi: Il Paradiso ha chiuso da poco quando uno sconosciuto inizia ad attaccare sulla parete esterna del grande magazzino dei fogli con una scritta terribile e inequivocabile.

Clelia e Luciano sono sconvolti nel vedere i fogli attaccati sui muri esterni del grande magazzino che infangano la reputazione della capocommessa; il ragioniere, sospettando che l’accaduto sia opera della Vettorazzo, la affronta. Nel frattempo Vittorio visto il gran trambusto che si è creato a causa dei fogli cerca di spostare l’attenzione della gente sulla “panchina dell’amore”: invece di farsi fotografare racconteranno tramite un registratore la loro storia.

Il paradiso delle signore daily: Ludovica scopre che Marcello è vittima del Mantovano

Ludovica assiste a un incontro tra Marcello e un socio del Circolo e capisce che il giovane fa ancora lo “spallone“ del Mantovano e cerca di aiutarlo.

Salvatore, intanto, ribadisce a Gabriella che non si arrenderà. Nel frattempo Clelia prende la decisione definitiva di scappare la sera stessa con Carletto. Ma proprio quando sta per partire, grazie a Silvia, avviene qualcosa di inaspettato. E a Casa Cattaneo si brinda a un nuovo inizio.

Vi aspettiamo la prossima settimana per le trame e le anticipazioni del Paradiso delle Signore.