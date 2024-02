Cosa accadrà nelle prossime puntate inedite Il Paradiso delle Signore in onda dal 11 al 17 febbraio 2024? L’ottava stagione della soap ci riserva tanti colpi di scena e gli episodi inediti in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai Uno – disponibili anche in streaming su RaiPlay – promettono di tenerci incollati davanti al teleschermo con il fiato sospeso. Riflettori puntati su Marcello, impegnato a trovare l’anima gemella per il suo amico Armando.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: una fidanzata per Armando

Nelle prossime puntate Il Paradiso 8 Marcello penserà spesso al modo per riuscire a rendere la vita di Armando migliore. Per aiutare l’amico si darà da fare per trovargli una nuova fidanzata. Barbieri penserà infatti che una donna vicina, renderebbe Ferraris più felice. La partenza di Agnese per Londra ha segnato la fine di una storia che sembrava destinata a durare per sempre. Il magazziniere e Agnese – nonostante il sentimento che li legava – non sono riusciti a superare la distanza e hanno deciso di dividersi. La sofferenza insopportabile ha così gettato Armando in uno stato apatico, dal quale Marcello vorrebbe farlo uscire.

Salvatore sarà d’accordo il Barbieri, e i due amici coinvolgeranno anche Rosa nell’impresa. Sebbene in un primo momento la nipote di Armando sembrerà restia ad appoggiarli in questo “progetto”, con il passare dei giorni anche lei si farà contagiare dall’entusiasmo di Marcello.

Il terzetto si appresterà così ad intraprendere la sua “missione d’amore“. Cosa escogiteranno Marcello, Salvatore e Rosa? Gli spoiler non rivelano ancora i loro piani, ma c’è da scommettere che la tenacia dei tre porterà ai risultati sperati.

Da non escludere poi che l’impegno comune nel trovare una fidanzata per Armando, non finisca per segnare anche l’inizio di un’altra love story. La vicinanza tra Marcello e la nipote di Ferraris contribuirà infatti a far crescere la confidenza tra loro.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 8, Agata e i problemi d’amore

Nelle puntate in onda dall’11 al 17 febbraio ci sarà spazio anche per Agata, che inizierà a sentirsi sempre più attratta da Roberto. L’interesse della donna per il Landi non sfuggirà all’occhio attento di Clara, che spingerà l’amica a mostrare i suoi reali sentimenti.

Agata deciderà di dare ascolto ai consigli di Clara, anche perché quello le apparirà l’unico modo per riuscire a capire se Roberto ricambia il suo interesse. Tuttavia la sua reazione non sarà certo quella che Agata aveva sperato, visto che il Landi apparirà scostato e distante.

Roberto non vorrà far soffrire Agata, ma al tempo stesso non potrà ricambiare il suo amore visto che il ragazzo è gay.

La partenza di Matteo nelle prossime puntate de Il Paradiso

Umberto avrà già pronto i biglietti per il viaggio in America di Matteo e Silvana. Portelli non avrà altra scelta se non mentire al fratello, e questa situazione lo farà soffrire. Nel frattempo Vito si candiderà per sostituire Matteo durante la sua assenza.

Prima di partire per l’America, Matteo chiederà a Maria di incontrarsi per salutarla. Subito dopo la giovane stilista del Paradiso sarà in procinto di confessare a Vito i suoi sentimenti per Portelli.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, l’appuntamento è tra qualche giorno. Le nostre anticipazioni Il Paradiso per il momento terminano qui. Vi ricordiamo che potrete seguire la soap opera pomeridiana su Rai 1 (o in streaming su RaiPlay). Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle news Il Paradiso delle Signore 8.