Cosa attende i tantissimi fans della soap italiana Il Paradiso delle Signore negli episodi in onda su Rai Uno dal 9 al 13 marzo? Al centro delle trame troviamo le indagini sui malesseri dei bambini e il progetto di una linea di lingerie del grande magazzino milanese. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni settimanali Il Paradiso delle signore

Il campetto di calcio contaminato è al centro dei colloqui in questura, ma Enrico teme che ci voglia moltissimo tempo per riuscire a individuare i responsabili. Quando parla con Marta dei suoi timori, la donna si dimostra determinata ad agire al più presto e suggerisce a Rosa di avviare un’indagine.

La giornalista accetta e – come prima mossa – decide di intervistare proprio Enrico, in qualità di medico. Subito dopo interpella anche Umberto, che con delle donazioni molto cospicue ha più volte contribuito ad aiutare molti bambini.

Le indagini di Rosa sui terreni contaminati suscitano la curiosità di Valeria.

Trame Il Paradiso al 13 marzo

Nel frattempo al Paradiso prende forma il progetto sul lancio di una nuova linea di lingerie. Marcello dimostra di apprezzare molto lo spirito intraprendente di Valeria. Tuttavia – nonostante l’impegno della donna – le vendita della lingerie sembrano faticare a decollare. Per spingere le vendite, Marcello suggerisce a Valeria di vedere un suo ex socio. La sintonia tra lui e la donna non passa inosservata agli occhi di Rosa.

Mentre Umberto porta avanti il suo piano per tenere sotto controllo Ettore, Matteo – dietro richiesta del commendatore – cerca di favorire un allontanamento graduale di Odile da Marchesi. Il ruolo di Portelli in questa vicenda rischia però di venire scoperto, quando Greta scopre che il giovane non era presente sul set proprio nei giorni in cui un emissario di Umberto si è recato a Londra dalla madre di Odile. I Marchesi iniziano cos a sospettare che quel misterioso emissario fosse proprio lui.

Delia fa pressioni su Cesare spingendolo ad allontanarsi da Rebecca e riavvicinarsi a Irene, mentre quest’ultima fatica a reagire e trova conforto in Johnny. Il giovane è ben felice di starle accanto, e riesce a malapena a nascondere i suoi sentimenti, soprattutto dopo la fine della relazione tra lei e Cesare. E proprio quando Jhonny sembra sul punto di dichiararsi a Irene, Delia organizza un incontro tra la ragazza e Cesare per tentare di farli riconciliare.

L’arrivo di Ivana nelle prossime puntate IPDS

Concetta non sa più come tamponare l’assenza di Mimmo in Caffetteria e chiede aiuto a Don Saverio. L’intervento del parroco potrebbe rivelarsi decisivo, visto che proprio il parroco riesce a trovare una cuoca con referenze eccellenti.

La donna – di nome Ivana Fabbri – si presenta al locale, ma inizialmente sembra non riuscire a catturare l’attenzione di Ciro. Ben presto però, Puglisi si rende conto che la ragazza è una collaboratrice preziosa e – dopo essersi scusato per il suo comportamento brusco – la convince ad accettare il posto di nuova cuoca.

Cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

Una gradita sorpresa sta per arrivare a Umberto ed Enrico, che ricevono una convocazione dal Sindaco di Milano, che vuole premiarli con un attestato di civica benemerenza. Ma proprio mentre la cerimonia sta per svolgersi,Umberto riceve una telefonata che lo mette in allarme.

Nel frattempo i Marchesi cercano un modo per screditare Matteo agli occhi di Odile. Proprio durante la festa di fine riprese, il ragazzo rivela a Odile che Matteo è stato mandato da Umberto a Londra per raccogliere informazioni su sua madre.

Rosa riesce a scoprire che è stata la banca Guarnieri a finanziare un progetto di costruzione sui terreni confinanti con il campetto inquinato. Valerie riesce a ottenere una commessa importante, e gran parte del merito va a Marcello.