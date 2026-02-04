Cosa attende i tantissimi fans della soap italiana Il Paradiso delle Signore negli episodi in onda su Rai Uno dal 9 al 13 febbraio? Al centro delle trame troviamo i preparativi per il musicarello, con buone opportunità per Il Paradiso, che organizza anche le Cronache dal Set. Ettore però ha in serbo una sorpresa che non piace affatto a Matteo. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni settimanali Il Paradiso delle signore

Agata e Mimmo rientrano dalla loro escursione a Firenze, e insieme fantasticano sulla loro nuova vita nel capoluogo toscano. Nel frattempo al Paradiso iniziano i preparativi per le riprese del film, e Delia è al settimo cielo per il suo ruolo di acconciatrice. A turbarla un po’ c’è però il pensiero di dover collaborare sul set con Nazzareno Amidei, un uomo celebre e famoso per il suo carattere particolare.

Trame IPDS al 13 febbraio

Johnny accetta di sostituire Fulvio al magazzino. Intanto Rosa viene incaricata di tenere un diario quotidiano per Paradiso Donna, catturando le esperienze dietro le quinte del musicarello. La Camilli intuisce che dietro questo nuovo incarico si cela Marcello, ma nonostante le tensioni che ultimamente si sono create tra loro decide di affrontare questa nuova sfida e collaborare con lui con la massima professionalità.

Nel frattempo a casa Puglisi, Ciro e Concetta riflettono su come cambierà la loro vita e l’organizzazione della Caffetteria dopo che Agata e Mimmo si saranno trasferiti a Firenze.

Cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

Mentre Fulvio ringrazia Roberto per avergli dato un incarico di responsabilità come quello di contabile, le Veneri discutono dei progetti per San Valentino. Marina nota che Amidei rivolge attenzioni poco gradite a Delia, e riferisce tutto a Botteri.

Al suo rientro da Londra, Ettore scopre che Il Paradiso – oltre a ospitare le riprese – ha anche lanciato l’iniziativa Cronache dal Set. La GMM finirà per essere oscurata dalle iniziative della concorrenza? Per correre ai ripari, Marchesi fa in modo che il Paradiso venga penalizzato un po’ dalle riprese: organizza una modifica che (neanche a dirlo) non piace affatto a Matteo!

Tancredi offre a Rosa un’importante opportunità di lavoro, ma lei appare titubante a causa dell’impegno preso per la redazione delle cronache dal set. Anita si ammala, e la sua potrebbe non essere una semplice influenza: dopo averla visitata accuratamente, il dottor Proietti appare preoccupato.