Sarà una settimana breve quella che attende i tantissimi fans de Il Paradiso delle Signore. La soap italiana infatti, non andrà in onda a Pasquetta, e di conseguenza gli appassionati della serie troveranno i loro beniamini ad attenderli da martedì 7 a venerdì 10 aprile, con quattro episodi nel daytime di Rai Uno. Ma, come ci ha già più volte dimostrato questa serie, non sempre settimana breve fa rima con trame di scarsa intensità, e anche stavolta la programmazione ridotta ci regalerà vicende capaci di tenerci con il fiato sospeso.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Delia vorrebbe dire subito sì a Botteri

Delia – dopo aver scoperto la proposta di matrimonio nascosta nell’abito di Botteri – è impaziente di accettare, ma le sue amiche la invitano a lasciare che sia lui a fare il primo passo.

Subito dopo un annuncio di Botteri alle Veneri lascia intendere che sia pronto a fare un passo importante con Delia. Sarà davvero arrivato il momento tanto atteso dalla donna?

Purtroppo no. Si scopre infatti che la sorpresa annunciata da Botteri non è per Delia, e per evitare che la donna rimanga delusa, Concetta e Irene escogitano una soluzione.

Il Paradiso delle signore, trame fino al 10 aprile: le rivelazioni di Johnny a Irene

Johnny riesce finalmente a parlare da solo con Irene, e le rivela quanto sia stato importante per lui il loro bacio. Se il ragazzo sperava – con questa dichiarazione – di riuscire a far breccia nel cuore della giovane – resterà però deluso.

Dopo aver affrontato Johnny infatti, Irene sembra ancora più convinta a sposare Cesare.

News da Il Paradiso: ritorno a sorpresa di Adelaide

Agata riceve una telefonata inattesa, mentre Odile esita a fissare la data delle nozze con Ettore senza la presenza di Adelaide, anche se lui vorrebbe accelerare.

Matteo ascolta senza essere visto una telefonata compromettente tra i fratelli Marchesi e decide di raccontare tutto a Umberto.

Nel frattempo Ettore riesce a convincere Odile a fissare la data delle nozze, mentre Matteo parte per Roma per incontrare la Contessa e rivelarle i suoi sospetti sull’uomo che sta diventare suo genero. A quel punto la donna decide di lasciare il convento di Roma e torna a villa Guarnieri, sorprendendo tutti.

Cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

Agata continua a mentire sul corso di restauro a Firenze, ma alla fine si apre con Rovberto, rivelandogli qualcosa di importante. La figlia di Ciro si dimette dal suo incarico nella Capitale, ma continua a mentire alla sua famiglia.

Tancredi rivela a Rosa che il suo libro sarà presentato in Francia, e Marcello la sprona a partire regalandole addirittura una guida di Parigi.

Durante le prove generali dello spettacolo, succede qualcosa di inaspettato tra Johnny e Irene.

A cena dai Marchesi, Adelaide – su suggerimento di Matteo – chiede a Ettore e Greta della loro madre. Una evidente ombra di disagio si dipinge sul loro volto, alimentando i sospetti della contessa.