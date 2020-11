Le anticipazioni del Paradiso delle Signore, che vanno dal 30 novembre al 4 dicembre 2020 ci prospettano molti colpi di scena e decisioni importanti. Federico Cattaneo scopre che il suo vero padre e Umberto Cattaneo, Roberta finalmente prende la decisione di andare a Bologna. Ma anche, cocenti delusioni, verità celate per anni e nascoste che vengono alla luce, con molto dolore. Ma vediamo nel dettaglio cosa accade al magazzino più bello di Milano.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni e trame dal 30 novembre al 4 dicembre 2020. Federico scopre che il suo vero padre è Umberto

Federico quando scopre che il suo vero padre è Umberto Guarnieri è sconvolto e decide di lasciare la Casa in cui vive con la madre Silvia e di allontanarsi da quella situazione che lo fa soffrire. I Guarnieri vengono a conoscenza che Federico è scappato di Casa, e lo stesso Luciano confessa a Vittorio la verità sul ragazzo.

Roberta arriva finalmente ad una decisione: andrà a Bologna

Roberta Pellegrino, prossima alla laurea in ingegneria decide finalmente di accettare la proposta lavorativa della prof. Barone e di partire per Bologna. Così lo comunica alla capo Venere, Clelia.

Riaffiora il passato malavitoso di Marcello Barbieri

Intanto Marcello, viene ricattato dal Mantovano: il suo passato da malavitoso torna a bussare alla sua porta e pare non avere via d’uscita.

Luciano e Federico si chiariscono grazie a Vittorio

Nel frattempo, Federico e Luciano sono ai ferri corti e solo grazia alla intermediazione di Vittorio si chiariscono e trovano un punto d’incontro. Ma il ragazzo rimane irremovibile nei confronti della madre Silvia che non riesce a perdonare! Roberta comunica la sua prossima partenza, per Bologna anche al direttore Vittorio Conti, mentre Marcello è costretto a confessare a Salvatore e Armando il ricatto del Mantovano.

Silvia prova a riavvicinarsi al figlio Federico

Nel frattempo Silvia tenta di tutto per riavvicinarsi a Federico, anche spronata da Stefania che la incoraggia, tuttavia, il ragazzo non vuole proprio saperne: ancora la delusione è troppo grande.

Il grande gesto di generosità di Armando Ferraris, Umberto e Silvia sempre più vicini per via del figlio

Armando decide di dare a Marcello tutti i suoi risparmi e affronta il Mantovano per proteggere il ragazzo, e dargli così un’occasione di riscatto, ma non finisce affatto bene. Intanto Silvia e Umberto si parlano di continuo e si avvicinano più che mai, consapevoli di aver taciuto una realtà troppo grande e dolorosa a Federico.

In Caffetteria, Salvatore e Laura cercano un nuovo socio, federico si trasferisce

Salvatore e Laura, consapevoli che Marcello vuole seguire Roberta a Bologna, si adoperano per cercare un altro socio ma non sono d’accordo su niente. Pietro scopre casualmente che la madre Beatrice lavora come inserviente al Circolo e ne rimane turbato. Il Mantovano, il malavitoso che minaccia Marcello scopre chi è la fidanzata di quest’ultimo. Roberta è quindi in pericolo? Federico torna a casa ma solo per fare le valigie e trasferirsi definitivamente dal padre. Beatrice confessa a Vittorio che in passato ha molto sofferto per lui.

Roberta è vittima di un incidente

Nel frattempo, Roberta è vittima di un incidente davanti alla Caffetteria che non sembra affatto casuale. Cosa accadrà dunque? Roberta è in pericolo? Marcello riuscirà ad impedire che il Mantovano faccia del male a Roberta e a lui? Federico perdonerà Silvia?