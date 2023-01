Il Paradiso delle Signore, eccovi le nuove anticipazioni delle trame delle puntate che vanno dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023. Cosa succederà ai nostri beniamini? Marco torna a Milano, Gemma ne rimane turbata. La contessa e Marcello se ne fregano dei pettegolezzi, Gemma intuisce che Marco ha dei problemi con Stefania. Quali novità ci aspettano, dunque? Vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame puntate dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023. Marco torna a Milano

Si commenta naturalmente il ritorno di Marco a Milano: tutti chiedono di Stefania, ma lui è restio a dare dettagli della situazione. Gemma è turbata dall’arrivo del suo ex fidanzato che non la lascia indifferente. Tancredi cambia atteggiamento con il fratello, ma Marco non si fida del tutto. Tancredi è veramente cambiato oppure no? Vittorio appoggia Marco, e Matilde lo accusa di mettere zizzania nella sua famiglia. Matilde incoraggia Tancredi a fare un passo verso Marco, mentre Vittorio si sfoga con Roberto sullo scontro avvenuto il giorno prima con la Frigerio

Marcello e Adelaide si rivedono dopo la notte di passione

Il giovane Barbieri dopo aver trascorso una notte di passione con la contessa Adelaide, la rivede. I due sembrano in pieno idillio e se ne fregano dei pettegolezzi. I piani di Umberto su Palazzo Andreani procedono, ma lui continua a nasconderli a Flora, mentre Ludovica è sempre più desiderosa di saperne di più sul rapporto tra Marcello e Adelaide.

Chi ha rubato i bozzetti in caffetteria?

Salvo trova dei bozzetti in caffetteria, che poi però spariscono misteriosamente. Finché un giorno non li trova nella borsa di Francesco e lo accusa di averli rubati! Armando e Marcello provano a convincere Salvo dell’assurdità delle sue accuse nei confronti di Francesco.

Gemma intuisce che dietro il nervosismo di Marco non ci sono solo i problemi con il fratello

Gemma intuisce che Marco sta vivendo un momento di difficoltà, e non solo per i conflitti riemersi con Tancredi dopo il suo ritorno a Villa Guarnieri. Nel frattempo, Roberto, su richiesta di Gemma, indaga sullo stato d’animo di Marco il quale, però, attribuisce il suo nervosismo ai problemi col fratello e all’imminente intervista a Federico Fellini. Matilde, intanto, sospetta che, dietro il disagio di Marco nei confronti di Tancredi, ci sia dell’altro. Scopre infatti che dietro il suo malumore c’è Stefania.

L’arrivo di Sandra Milo al Paradiso

Al Paradiso, intanto, le Veneri si preparano ad accogliere Sandra Milo come testimonial dei collant in lycra. Irene e Perico sembrano avvicinarsi, ma la Venere non si espone del tutto, inoltre l’interesse di Alfredo per la famosa diva provoca la gelosia di Irene.

Si scopre chi c’è dietro il “furto” dei bozzetti, Marcello diventa nuovo socio del Circolo

Si scopre finalmente cosa c’è dietro la storia del presunto furto dei bozzetti: Salvo si decide a chiedere scusa a Francesco per averlo accusato del furto dei bozzetti e scopre anche qual è la vera passione del giovane Rizzo. Umberto e Tancredi sono pronti a far partire i lavori di ristrutturazione di Palazzo Andreani, mentre Adelaide propone a Marcello di diventare socio del Circolo.