Torna l’appuntamento con le anticipazioni e le trame de Il Paradiso delle Signore 6, Il magazzino più bello di Milano. Cosa succederà ai nostri beniamini? Quali novità attendono i nostri protagonisti? Vi raccontiamo quello che accadrà da lunedì 29 novembre a venerdì 3 dicembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame puntate dal 29 novembre al 3 dicembre. Tina scopre il bacio tra Agnese e Armando

Nuovi colpi di scena nelle anticipazioni delle trame delle puntate de Il Paradiso delle Signore, soprattutto in casa Amato. Tina sorprende la madre Agnese tra le braccia di Armando mentre si baciano. La passione tra la sarta siciliana e il capo magazziniere è ormai incontrollabile. Anche alla luce degli eventi e del tradimento di Giuseppe Amato che ha avuto un figlio da un’altra donna in Germania.

Tuttavia, Tina non conosce questa triste verità per cui si arrabbia molto con la madre e gliene parla apertamente: confessa di avere visto il bacio tra lei ed Armando. Agnese, a questo punto, teme che anche Salvatore possa essere informato dell’accaduto.

Il sacrificio d’amore di Agnese: lascia Armando per sempre

Alla luce del bacio che ha visto tra Agnese e Armando, Tina prova una sensazione di disagio nel momento in cui si trova a tu per tu con Ferraris. Agnese, non ha altre vie d’uscita così fa una promessa a Tina: non vedrà più Armando. La cantante, quindi decide di affrontare il magazziniere per parlare della situazione.

Salvo, dal canto suo, ancora all’oscuro di quanto è successo tra sua mamma e Armando, è preoccupato che la sua relazione con Anna non sia ben vista dalla madre, visto che la donna è vedova e già madre. Quindi decide di giocare di anticipo: le invita entrambe al cinema prima di uscire allo scoperto con la madre.

Il lancio della nuova collezione al Paradiso

Intanto al Paradiso c’è un clima frenetico: è la settimana del lancio della nuova collezione di Flora Gentile. Le Veneri sono molto impegnate e coinvolte, anche perchè il direttore Conti vuole che siano loro a sfilare davanti ai giornalisti. Indosseranno i nuovi modelli e desidera che sia Tina la madrina dell’evento.

In vista dell’importante sfilata di Flora, Vittorio fa un discorso motivazionale alle ragazze. È necessario che le Veneri si sentano apprezzate per il loro contributo e quindi il direttore le sprona a dare il massimo per rendere il tutto il più attraente possibile.

Flora continua a indagare sul passato del padre e lo strano legame con i Guarnieri

Flora continua a indagare sul passato del padre e sui motivi della sua morte. Riesce a mettersi in contatto con Cosimo, al fine di ricevere nuove informazioni. Tuttavia non tutto va secondo i piani: la contessa intercetta il telegramma che Bergamini le scrive in risposta. Adelaide, infatti ha sempre dubitato di Flora e continua a non fidarsi.

Il commendatore Umberto Guarnieri, invece ha una condotta più morbida con la giovane stilista, forse perché n’è intimamente turbato. Per sfuggire a qualsiasi tipo di tentazione, si rifugia tra le braccia della contessa che oltre ad essere sua cognata è anche la sua amante.

Il giorno della sfilata: applausi e un gran successo per Flora!!

Arriva finalmente il giorno della sfilata: data fondamentale sia per il Paradiso che per Flora che riceve molti complimenti e gli appalusi da tutti per la nuova collezione. Addirittura il lancio si chiude con una standing ovation in onore della stilista e delle sue creazioni.

Armando si fa avanti con Agnese, esortandola a rivelare la verità su Giuseppe ai suoi figli e a chi non ne fosse al corrente, ma la donna è titubante. Intanto Salvatore, ha un’idea: perché non passare tutti insieme il Natale in Germania con Giuseppe? Agnese stavolta non sa proprio come uscirne e che scusa inventare. Il figlio insiste, ma Tina e Agnese non sanno proprio come evitare una tale eventualità.

Salvatore sente, per puro caso, una conversazione tra Armando e Don Saverio. Scopre così che tra Armando e la madre potrebbe esserci qualcosa. Salvatore quindi ne parla con Tina che gli conferma tutto: il giovane barista non riesce a contenere la rabbia e va via da casa.

Marco di Sant’Erasmo viene assunto al Paradiso

Marco, nipote della contessa lavorerà al Paradiso come collaboratore per il Paradiso Market. Questo rende felicissima Gemma perché ha un debole per il ragazzo, mentre Stefania non è contenta per nulla: non nutre nessuna stima per il giovane. Si interroga: cosa avrà convinto Vittorio a scegliere un giovane così sconsiderato come giornalista?

Ezio appare felice con la sua nuova famiglia, anche perché Stefania ha deciso di andare a vivere con lui Gemma e Veronica. Gloria, tuttavia, vedendolo così sereno, ci resta male e si rattrista. Nel frattempo la signorina Cipriani da sempre legatissima a Stefania Colombo, teme che la vicinanza con Gemma la possa allontanare da lei. Così Irene gioca tutte le carte a sua disposizione per convincerla a non separarsi da lei.

Cosa sta succedendo tra Tina e Vittorio?

Tra Vittorio e Tina, intanto, sta succedendo qualcosa. Sono a un passo dal baciarsi. Ma non scatta nulla. Forse è imbarazzo o forse è timidezza ma qualcosa li trattiene. Decollerà questa nuova storia d’amore? È arrivato il momento di voltare pagine per Vittorio? Ha dimenticato Marta? E Tina ha dimenticato suo marito Sandro?

Appuntamento alla prossima settimana con le anticipazioni e le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6.