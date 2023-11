Cosa accadrà nelle puntate inedite Il Paradiso delle Signore in onda dal 25 novembre al 1° dicembre? L’ottava stagione della soap ci riserva tanti colpi di scena e gli episodi inediti in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai Uno – disponibili anche in streaming su RaiPlay – promettono di tenerci incollati e con il fiato sospeso davanti al teleschermo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Matilde assiste Tancredi

Matilde è in ospedale e assiste Tancredi, vittima di un incidente stradale in cui ha rischiato di morire. L’uomo – dopo essersi risvegliato dal coma – pensa all’operazione che gli permetterebbe di recuperare l’uso totale della gamba. Dopo l’incidente questa possibilità sembra svanire per sempre, e lui decide di firmare i fogli per le sue dimissioni dall’ospedale, anche se i medici si mostrano contrari alla sua scelta.

Quello che Sant’Erasmo non sa, è che il peggio per lui deve ancora arrivare.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 8, Matilde fa un’importante scoperta

Poco dopo Matilde scopre infatti che è stato proprio Tancredi a provocare l’incendio che ha distrutto il mobilificio della famiglia Frigerio. Lui – non potendo dichiarare la sua innocenza – fa di tutto per farsi perdonare dalla moglie e la supplica di ascoltarlo, ma lei non intende concedergli un minuto di più.

Matilde prende una decisione drastica, e lascia la casa in cui viveva con Tancredi.

Quest’ultimo ritiene che la moglie possa rientrare di sua spontanea volontà, ma quando si accorge che non è così, decide di recarsi a casa di Vittorio. Dopo aver visto l’uomo in atteggiamenti “complici” con la moglie, Tancredi non ha dubbi che Matilde possa essersi recata a casa sua.

Doppia delusione per Matilde nelle prossime puntate de Il Paradiso

Tancredi però non trova né Vittorio, né tantomeno Matilde, che nel frattempo ha fatto rientro alla villa. Tancredi è felice che la moglie sia tornata da lui, ma lei non ha buone notizie da comunicargli.

Matilde non solo è amareggiata dopo aver scoperto che è stato Tancredi ad appiccare l’incendio, ma anche delusa dal comportamento di Vittorio, che sapeva la verità e non le ha mai detto niente. Nonostante la complicità che si è creata tra loro, Conti ha preferito tacerle una cosa così importante. Riuscirà Matilde a perdonarlo e ridargli quella fiducia che gli aveva dato sin dal primo momento che si sono incontrati? Vittorio aveva accettato la richiesta di Tancredi, e lasciato all’uomo il tempo per confessare lui stesso alla moglie la faccenda, cosa che invece non ha fatto. Pagherà cara quella fiducia mal riposta?

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, l’appuntamento è tra qualche giorno. Le nostre anticipazioni Il Paradiso per il momento terminano qui. Vi ricordiamo che potrete seguire la soap opera pomeridiana su Rai 1 (o in streaming su RaiPlay). Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle news Il Paradiso delle Signore 8.