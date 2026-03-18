Sarà una settimana decisamente breve quella che attende i tantissimi fans de Il Paradiso delle Signore. La soap di Rai Uno infatti, si fermerà lunedì 23 marzo per lasciare spazio allo speciale Referendum 2026. Gli appassionati della serie troveranno quindi i loro beniamini ad attenderli da martedì 24 a venerdì 27 marzo, con quattro episodi che promettono comunque di regalarci molti colpi di scena.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Irene e Johnny sopraffatti dalla nostalgia

Johnny è tornato a vivere nel suo furgone, ma non riesce a placare la nostalgia che prova da quando si è allontanato da Irene. Lei – nel frattempo – ha occasione di leggere le parole della canzone che il ragazzo aveva scritto per il loro matrimonio e ne rimane profondamente scossa.

La giovane Cipriani non può nascondere a sé stessa che Johnny le manca terribilmente. Il ragazzo intanto deve fare i conti anche con un’altra angoscia: è tormentato dalle notizie del suo amico Brian, impegnato nella guerra in Vietnam.

Il Paradiso news: Ciro combattuto tra Ivana e Concetta

Puglisi non può ignorare il fatto che Ivana rappresenti una pedina importante per la Caffetteria, ma il turbamento di Concetta sembra frenare il suo entusiasmo. Il malessere della moglie è forse dovuto alla nuova arrivata?

Ciro è combattuto tra la necessità di assumere la donna – così da consentire a Mimmo di ripartire per Firenze e raggiungere Agata – e il desiderio di non ferire la moglie Concetta, che sembra gradire poco la presenza di Ivana. Alla fine prevale l’aspetto pratico, e Puglisi decide di assumerla.

Il Paradiso delle signore, trame al 27 marzo: la nuova collezione è un successo

Dopo l’approvazione dell’abito nude-look, la nuova collezione viene ufficialmente lanciata al Paradiso. Nonostante si tratti di un abito decisamente molto audace, il servizio fotografico si rivela un successo.

Delia conquista tutti e Botteri – che ha ancora bene impresse in mente le immagini della loro prima notte d’amore – le chiede di sposarlo. L’uomo da tempo sogna un futuro al fianco della Venere.

Cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

I piani dei fratelli Marchesi sembrano procedere senza intoppi: a villa Guarnieri arriva una lettera di Adelaide e Umberto decide di consegnarla a Odile. Subito dopo la giovane – spinta da Ettore – affronta Guarnieri accusandolo di aver complottato con Adelaide per manipolare la sua opinione su di lui. In realtà il manipolatore è Ettore, che sente di avere ormai la vittoria in tasca visto che la giovane si sta allontanando sempre più da Umberto.

La sola a sospettare cosa stia architettando il giovane Marchesi sembra essere Marta. La donna prova a mettersi in contatto con la cugina, ma il ragazzo glielo impedisce, e organizza invece una serata a casa sua. Proprio in quell’occasione arriva la notizia del coinvolgimento della Banca Guarnieri nel caso Meneghini, che compromette ancora di più i rapporti tra Odile e Umberto. Quest’ultimo cerca di dimostrare la sua innocenza, ma un man ifesto affisso sulla facciata della GMM che lo accusa di aver speculato sulla salute dei bambini, spinge Odile a prendere una decisione drastica.

La gravidanza di Marina si rivela un falso allarme, ma i rapporti tra lei e Matteo faticano a tornare sereni. Durante una manifestazione contro la guerra in Vietnam, Johnny rimane ferito. Il giovane viene curato da Irene, Delia e Barbara.