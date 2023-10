Cosa accadrà nelle puntate inedite Il Paradiso delle Signore in onda dal 14 al 20 ottobre? L’ottava stagione della soap ci riserva nuovi colpi di scena, e gli episodi inediti in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai Uno – disponibili anche in streaming su RaiPlay – promettono di tenerci incollati davanti al teleschermo.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni, Matteo inizia il lavoro al Paradiso

Adelaide ha lasciato Milano per raggiungere la figlia Odile, e Marcello tenta di farsi forza. Intanto, Umberto e Flora tornano a vivere a Villa Guarnieri.

Matteo Portelli fa il suo ingresso al Paradiso. Mentre il suo arrivo suscita la curiosità delle Veneri, Vittorio gli affida l’ufficio contabile. Il fratellastro di Marcello comincia così la sua settimana di prova al grande magazzino. L’ingerenza del giovane negli affari del Paradiso però finisce per infastidire Vittorio. Quando Matteo scopre che suo fratello gestisce la metà delle quote del Paradiso decide di parlarne con Maria. Per Portelli è un brutto colpo. Il nuovo contabile inizia a pensare di lasciare il suo impiego al grande magazzino, ma la stilista Puglisi riesce a fargli cambiare idea.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 8, l’offerta del Console giapponese

Nel frattempo, la Galleria Milano Moda riceve un’importante offerta dal Console giapponese. Irene non è affatto compiaciuta delle iniziative di Alfredo, e Salvo cerca di farlo capire all’amico. La ragazza inizia a capire che Matteo nutre un certo interesse per Maria.

Umberto si scontra con Marcello. Il motivo della disputa è legato al fatto che il Commendatore è ancora amareggiato perché la Contessa non ha scelto lui come gestore del suo patrimonio. Più tardi Umberto è soddisfatto quando viene a sapere che Adelaide ha rotto con Marcello. Più tardi Umberto consegna a Marcello alcuni documenti della Contessa.

Alfredo fa una pazzia per Irene nelle prossime puntate de’ Il Paradiso

Alfredo confessa ad Armando di fare sempre più fatica a soddisfare ogni richiesta di Irene, e Ferraris gli suggerisce di parlarle a cuore aperto. Ma lui continua a pensare che facendo di più riuscirà a regalare a Irene ciò che desidera. L’uomo ha in mente di comprare un ciclomotore per far breccia nel cuore della ragazza, ma poi scopre che Irene non ama i motorini. Pur non potendoselo permettere Alfredo fa una pazzia per Irene.

Matilde e Tancredi sembrano aver ritrovato l’antica complicità davanti alla proposta del Console giapponese. Per la Galleria Milano Moda vi sono buone chance, mentre tra Umberto e Flora l’atmosfera si fa sempre più tesa. Vittoio aiuta Matilde a preparare una campagna promozionale per la Galleria Milano Moda, e la donna non ne fa mistero con Tancredi. Tancredi ha un colloquio con il Console giapponese, e prende una decisione senza consultare Matilde, che finisce per sentirsi scavalcata e ci rimane male.

Nel frattempo qualcuno sembra seguire Matteo e non sembra avere buone intenzioni. Il tipo losco ferma il ragazzo e gli chiede dei soldi.

Intanto Vittorio e Roberto devono far fronte a un imprevisto alla Fabbrica Colombo. Si trovano costretti a chiedere a Ezio di tornare a Milano il prima possibile. Che si avvicini il ritorno suo e di Gloria? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti della soap opera pomeridiana di Rai 1 (o in streaming su RaiPlay). Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle news Il Paradiso delle Signore 8.