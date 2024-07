Il conto alla rovescia è ormai iniziato, e da settembre i fans della soap italiana Il Paradiso delle Signore potranno ritrovare i loro beniamini ad attenderli ogni giorno su Rai Uno. La nona stagione ripartirà con importanti colpi di scena. Tra i personaggi al centro dei riflettori troveremo Ciro – che spezzerà il cuore della sua amata Concetta – e Salvatore Amato, che grazie a Elvira riuscirà a trovare un po’ di serenità.

Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni autunno 2024: il segreto di Ciro

Ciro è arrivato a Milano con la moglie Concetta e la figlia Agata, nel corso dell’ultima stagione Il Paradiso andata in onda nei mesi scorsi. Dopo essersi ambientati bene nel capoluogo lombardo, l’uomo e Concetta hanno deciso di rimanere lì e portare avanti i rispettivi impegni.

Ciro ha iniziato a lavorare alla Caffetteria Amato, mentre Concetta è stata assunta come sarta al Paradiso. La donna non ha tardato a rivelarsi una presenza preziosa per Gian Lorenzo Botteri, e ha intrapreso con il nuovo stilista della collezione femminile una collaborazione che ha permesso loro di raggiungere ottimi risultati.

Tuttavia qualcosa sta per minare la serenità della famiglia Puglisi. Ciro si rivelerà infatti custode di un segreto che non avrà mai svelato a nessuno, neppure alla moglie Concetta. Gli spoiler al momento non rivelano di cosa si tratti, ma possiamo dedurre che sarà un particolare del suo passato abbastanza grave, visto che l’uomo avrà sempre preferito tacerlo anche alla persona a lui più vicina. Questo “dettaglio” del passato verrà presto alla luce, causando una grande sofferenza a Concetta.

Anticipazioni Il Paradiso 9, Elvira sempre più vicina a Salvatore

L’autunno porterà a Salvatore Amato un po’ di serenità. Il giovane potrà contare sulla presenza di Elvira, che sarà sempre più vicina a lui nelle prossime puntate Il Paradiso. Nonostante l’atteggiamento ostile del padre di lei – che continuerà a non vedere di buon occhio la relazione – la coppia vivrà momenti di grande passione.

La loro love story proseguirà a gonfie vele, anche se Salvo non vorrà fare passi affrettati. Il matrimonio sarà ancora lontano dai suoi progetti, e il giovane preferirà vivere la sua storia d’amore passo dopo passo senza affrettare i tempi. Dovremmo quindi attendere ancora un po’ per sapere se tra Elvira e Salvatore ci sarà il fatidico “sì”, ma nell’attesa potremmo tuffarci nelle nuove storie e negli intrighi che Il Paradiso 9 promette di regalarci. Per scoprire in anteprima tutte le news della soap italiana continuate a seguirci.