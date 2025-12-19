Questa è una settimana decisamente particolare per i fans della serie italiana Il Paradiso delle Signore. La soap di Rai Uno infatti, andrà in onda solo lunedì 22 e martedì 23 dicembre. Una settimana cortissima quindi, ma non per questo priva di colpi di scena. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate prenatalizie IPDS.

Il Paradiso delle Signore, news al 23 dicembre: sorprese e regali di Natale per tutti

Anche sul set de Il Paradiso delle Signore si avvicina il Natale, e la festa più sentita dell’anno finisce per accendere un’atmosfera particolare anche nel grande magazzino milanese.

Le Veneri sono alla ricerca di un modo pratico per scambiarsi i regali, mentre Botteri sta cercando un’idea per il regalo al figlio Teo. Il ragazzino si sente ormai parte della grande famiglia del Paradiso, e la sua presenza suggerisce a Ciro un modo davvero speciale per festeggiare la Natività. L’idea di Puglisi ispira anche Fulvio, che trova così un’idea originale per organizzare una sorpresa alla figlia Caterina.

Anita intanto, sogna di trovare tanti pacchetti sotto l’albero la mattina di Natale.

Trame IPDS: Vigilia di Natale in solitudine per Fulvio?

Per la famiglia Puglisi le feste natalizie sono sinonimo di condivisione, ed è per questo che Ciro e Concetta invitano Fulvio a passare la vigilia con loro.

Il nuovo magazziniere del Paradiso però declina l’invito, spiegando che – da quando è rimasto vedovo – lui e Caterina hanno sempre scelto di trascorrere la serata che precede il Natale da soli.

Adelaide pronta a “riprendersi” Marcello: news Il Paradiso

Il piano di Adelaide per trattenere Marcello allo chalet sembra procedere senza intoppi.

Dopo essersi trasferita a Saint Moritz e aver inviato un biglietto a Barbieri nel quale affermava di essere pronta a compiere (per la seconda volta) un gesto estremo, la Contessa è riuscita ad attirare Marcello allo chalet e – ora che lui è lì – non sembra affatto intenzionata a farlo ripartire.

In realtà Adelaide non ha mai voluto veramente suicidarsi, visto che anche il primo tentativo l’aveva vista solo fingere di ingerire i barbiturici, ma vedendo che la minaccia di suicidarsi è utile per far sentire in colpa Barbieri, ha deciso di rimetterla in atto. La donna riesce così a trattenere Marcello per la notte, ed è al settimo cielo sapendo che questo finirà inevitabilmente per allontanare il suo ex compagno da Rosa.

Cos’altro accade nella serie tv di Rai Uno?

A pochissimi giorni dal Natale, Botteri è ancora insicuro sul regalo da fare al figlio. A sciogliere tutti i dubbi e aiutarlo a trovare il dono perfetto per il ragazzino potrebbe essere Delia.

Mentre Tancredi riesce a convincere Umberto a partire per la Svizzera, e trascorrere così le festività in famiglia, Marcello rischia di non riuscire a ripartire in tempo, e far così saltare la sua prima vigilia con Rosa.