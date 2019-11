ll Paradiso delle Signore torna con nuove puntate e nuove dinamiche. Eccovi di seguito le anticipazioni delle trame della soap di Rai 1 che vanno dall’18 al 22 novembre 2019. Cosa sarà successo ai nostri protagonisti? Riccardo e Nicoletta riusciranno a fuggire assieme? Roberta si farà travolgere dal fascino di Marcello? Adelaide ed Umberto, riusciranno a mettere le mani sul patrimonio dei Brancia? Vediamo di scoprire cosa succede nel magazzino più bello di Milano.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame 18-22 novembre 2019

Il Paradiso delle Signore procede come un treno. Gli ascolti sempre positivi (in considerazione della fascia oraria e della contro programmazione di canale 5 con l’inossidabile Uomini e Donne di Maria de Filippi) premiano la soap prodotta da Aurora tv, che va in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai 1.

Riccardo Guarnieri si scontra con Angela Barbieri

Un vero e proprio ciclone sta per abbattersi al Paradiso delle Signore: il piano di fuga di Riccardo e Nicoletta andrà miseramente in fumo e la donna sarà costretta a partire con il marito, Cesare Diamante.

Riccardo si troverà di fronte una situazione che non vuole e che non saprà come affrontare se non affogarla nell’alcol. Un periodo decisamente brutto e difficile per il rampollo dei Guarnieri che non si darà pace per aver perso l’amore della sua vita.

Riccardo in preda alla disperazione per la partenza di Nicoletta

Riccardo non si darà pace per la partenza della sua amata e di sua figlia Margherita e affogherà il dolore nell’alcol. Al circolo si ubriacherà e si scontrerà con Angela, che lavora lì come cameriera.

La ragazza, viste le condizioni pessime di Riccardo, si rifiuterà di dargli ancora da bere, scatenando la rabbia furiosa di lui. La zia Adelaide sarà preoccupatissima perché il nipote non rientrerà a casa ma Cosimo riuscirà a rassicurarla e la informerà che il giovane si trova al circolo. In preda ai fumi dell’alcol Riccardo scriverà una lettera in cui descriverà tutta la sua disperazione per la partenza di Nicoletta, che tuttavia dimenticherà al circolo e che troverà Angela.

In preda allo sconforto Riccardo sarà inconsolabile, nonostante abbia molte persone vicine a sostenerlo: da Marta a Vittorio, a Cosimo e Ludovica. Quest’ultima approfitterà della lontananza di Nicoletta per poter riconquistare Riccardo, suo grande amore.

Al Paradiso arriva una nuova venere in sostituzione di Nicoletta

Il Paradiso orfano di Nicoletta, partita per Bari con il marito, accoglierà una nuova Venere: Patrizia Vega. La donna riesce a superare le selezioni che ha sostenuto assieme a Maria, che però non ce la fa.

La ragazza pare molto preparata e ligia al dovere, tuttavia Vittorio si accorgerà che la donna nasconde un segreto…

Intanto, i coniugi Cattaneo si sentono molto soli dal momento che la casa è vuota. Nicoletta, Cesare e Margherita sono andati via e la solitudine pesa. Tuttavia una buona notizia rallegra casa Cattaneo: arriva una lettera che annuncia l’arrivo di Federico per Natale.

Riccardo si scusa con Angela

Cosimo, organizzerà un pranzo al circolo per far distrarre il suo amico Riccardo e in questa occasione chiederà scusa ad Angela per averla aggredita verbalmente nella serata in cui si è ubriacato.

La ringrazia anche per avere avuto la premura di preoccuparsi per lui, visto le condizioni di alterazione psicofisica in cui si trovava. Angela, nel frattempo, ritroverà la lettera di Riccardo e leggendola si sentirà molto coinvolta nel dolore del ragazzo.

Il filmato dei Cattaneo butta Riccardo di nuovo nella disperazione

Riccardo per cercare di riprendersi e distrarsi dagli ultimi eventi che lo hanno coinvolto si reca qualche giorno in Liguria. Al suo ritorno, tuttavia, vedendo il video Carosello del Paradiso in cui sono protagonisti Nicoletta, Cesare e la piccola Margherita, ricade nella disperazione fino a compiere un gesto estremo. In circostanze non ancora chiare, investirà Angela.

Anticipazioni trame Il Paradiso delle Signore: Marta è incinta

Una novità altrettanto importante sarà al centro delle trame della soap di Rai 1. Oltre alla partenza di Nicoletta ci sarà una lieta novella: Marta è incinta.

Qualche giorno prima la giovane moglie del dott. Conti si era sentita male e ora scopriamo che la causa è perché è in dolce attesa. Lei e Vittorio sono al settimo cielo e ne danno notizia in famiglia.

La prima ad essere informata sarà la zia Adelaide, poi il padre Umberto e successivamente anche le Veneri de il “Paradiso”.

Agnese e Armando si conosceranno meglio

Nel frattempo, Agnese sarà invitata a cena a casa dei Cattaneo e qui troverà un ospite inatteso: Armando. I due avranno modo di chiacchierare e conoscersi meglio e la stima fra loro aumenterà.

A casa Amato, la signora Agnese parlerà in modo entusiasta di Armando: il nipote Rocco e il figlio Salvatore, si preoccuperanno che il capo magazziniere possa rubare le attenzioni che Agnese riserva loro.

Più tardi, in caffetteria, Rocco, Salvatore ed Agnese riparleranno della cena e le loro battute costituiranno un divertente siparietto per Marcello che li osserva divertito.

Armando sprona Rocco a studiare

Rocco non accetterà molto facilmente che le donne a Milano lavorino. Le sue sono idee molto chiuse e la zia Agnese gli consiglierà di allargare i suoi orizzonti in merito alle donne.

Nel frattempo, Armando spronerà il ragazzo a prendere un titolo di studio. Gli ricorda quanto sia importante studiare per potersi migliorare.

Che fine farà la lettera di Riccardo?

Intanto, Angela non saprà cosa fare con la lettera di Riccardo. Non sa se tenerla per sé o restituirla al legittimo proprietario. Cosa deciderà?

Marcello e Federico si conoscono… al telefono

Nel frattempo, Marcello in Caffetteria risponderà al telefono e si accorgerà che il ragazzo che c’è dall’altra parte del filo è Federico, fidanzato di Roberta. Il giovane Cattaneo cercava proprio la sua fidanzata, e Marcello scambia qualche parola con lui.