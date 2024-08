Come accade da molti anni a questa parte, a settembre partirà la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. Si tratterà della nona in senso assoluto, e la settima in formato daily. Con l’avvicinarsi del debutto aumenta la curiosità sulle trame che vedremo nel nuovo ciclo. Le prime indiscrezioni sulla sinossi ci forniscono una trama “generale” che – sebbene non ancora approfondita – ci da modo di capire come prenderà il via la nuova annata.

Anticipazioni trame Il Paradiso delle Signore 9, il comunicato Rai

Come ogni anno la rete nazionale ha diffuso il comunicato ufficiale con la trama “generale” della nuova stagione Il Paradiso.

Ecco cosa riporta il documento:

I nuovi episodi vedono Roberto Landi e Marcello Barbieri impegnati con tutta la grande famiglia del Paradiso a offrire prodotti diversi e moderni alla clientela. Roberto e Rosa si dedicano alla realizzazione del “Paradiso Market”, che inizia ad affrontare anche argomenti d’attualità, mentre Marcello è sempre alla ricerca di altri investimenti.

Per contrastare la concorrenza della Galleria Milano Moda, la collezione femminile è stata affidata a Gian Lorenzo Botteri, il che segnerà l’inizio di un contrasto molto acceso con la nuova stilista della GMM, Giulia Furlan. La squadra delle Veneri, guidate da Irene, ha temporaneamente perso Clara ma ha accolto tra le sue file Mirella, una ragazza madre.

Per amore sospirano sia Agata che Delia, ma i loro desideri sembrano restare illusioni. A Villa Guarnieri la grande novità è rappresentata dall’arrivo di Odile, la figlia ritrovata di Adelaide, che ha accettato di vivere a Milano per superare il dolore dovuto alla morte dei genitori adottivi. Odile si ritroverà al centro di un mondo a lei estraneo, in cui cercherà un equilibrio che le permetta di conciliare la sua vita e le convenzioni che la circondano.

Il Paradiso delle Signore 9, le novità

Si respirerà aria di novità al Paradiso, che si dimostrerà perfettamente in grado di tenere testa alla Galleria Milano Moda. Quest’ultima tuttavia riuscirà a dare del filo da torcere a Roberto Landi e Marcello Barbieri, anche grazie alla nuova collezione femminile affidata a Gian Lorenzo Botteri.

Le Veneri, rimaste “orfane” di Clara, potranno contare sull’arrivo di Mirella.

Una delle principali novità Il Paradiso riguarderà l’arrivo di Odile, che come vi avevamo anticipato giungerà a Milano per ricongiungersi con Adelaide. La ragazza faticherà molto a entrare in quel mondo a lei completamente estraneo.