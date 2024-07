Il Paradiso delle Signore riaprirà i battenti il prossimo 9 settembre con una nuova stagione, la nona per la precisione. La soap di Rai Uno promette grandi novità, e tra quelle più attese ci sarà l’arrivo di Odile a Milano. La figlia di Adelaide giungerà nel capoluogo lombardo e scoprirà la sua famiglia d’origine. Adattarsi alle regole dei Sant’Erasmo però, sarà tutt’altro che facile.

Anticipazioni Il Paradiso 9: Odile fatica ad ambientarsi

La figlia di Adelaide era stata affidata a una famiglia adottiva. Il padre Guy aveva un’attività di concessionaria, e la madre Amanda era una musicista che ha rinunciato alla carriera per la famiglia. Quando entrambi i genitori di Odile sono morti in un incidente, Adelaide – la madre biologica – è entrata nella sua vita proponendole di trasferirsi a Milano da lei.

La famiglia d’origine della ragazza – quella dei Sant’Erasmo – sarà però completamente diversa da quella adottiva in cui la ragazza avrà vissuto fino a quel momento. Per la giovane non sarà quindi facile ambientarsi in quel mondo totalmente diverso da quello in cui è cresciuta, e le consuetudini nobili dei Sant’Erasmo saranno per lei una novità.

Odile cercherà di adattarsi a questo nuovo stile di vita, ma la sua difficoltà sarà fin troppo evidente.

Il Paradiso delle Signore: new entry nella nona stagione

La figlia di Adelaide non sarà la sola a giungere nel capoluogo lombardo. Nel corso della nona stagione Il Paradiso infatti, faremo anche la conoscenza di Mirella, Gioia ed Enrico.

Mirella Vanni farà il suo ingresso dopo che verrà cacciata dalla casa-famiglia perché è rimasta incinta di un uomo che l’aveva abbandonata. Con l’arrivo della giovane madre single, la squadra delle Veneri acquista un nuovo membro. Marta non tarderà infatti ad accorgersi delle doti della giovane ragazza madre, e la vorrà nel suo team.

Anche la Galleria Milano Moda potrà contare su una new entry. Gioia Furlan – donna dotata di grandi esperienze e ambizioni – entrerà nello staff come stilista, promettendo di dare del filo da torcere a Botteri (di cui è una vecchia conoscenza).

Tra le new entry di questa nona stagione ci sarà anche una presenza maschile: Enrico Brancaccio, un carabiniere amico di Armando. L’uomo giungerà a Milano avvolto da un alone di mistero, e cercherà in ogni modo di portare avanti il suo lavoro senza rivelare a nessuno alcun dettaglio della sua vita privata. Di lui sappiamo ben poco, se non che ha una figlia e non intende lasciarsi coinvolgere in nessun legame sentimentale. Ci riuscirà o troverà qualcuna in grado di far battere di nuovo il suo cuore?

Vittorio Conti, un arrivederci o un addio?

Odile e le altre new entry promettono di tenerci – insieme ai personaggi ormai storici della soap italiana – con gli occhi incollati al teleschermo. Riusciranno tutti insieme a non farci sentire troppo la mancanza di Vittorio Conti? Anche lui era diventato una presenza “storica” nella soap ambientata nel grande magazzino milanese, e la sua assenza rischia di farsi sentire molto.

Presente sin dalla prima stagione, Vittorio ha salutato i suoi fans nelle ultime puntate Il Paradiso 8. L’attore che lo interpreta – Alessandro Tersigni – ha dichiarato di volersi dedicare ad altri progetti. Non sappiamo se questa sua assenza sarà definitiva, o se magari deciderà di tornare nelle prossime stagioni, ma una cosa è certa: Il Paradiso delle Signore 9 dovrà fare a meno di Vittorio Conti!