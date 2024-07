Come di consueto Rai Uno ha sospeso la programmazione della soap italiana “Il Paradiso delle Signore” nel periodo estivo. Le vicende di Matilde si preparano a tornare sui nostri teleschermi a settembre, con nuove avvincenti storie. Quando torneremo a vederle in Tv e cosa accadrà nei primi episodi autunnali Il Paradiso delle Signore 9? Scopriamolo insieme

Quando ricomincia Il Paradiso delle Signore 9 su Rai Uno?

La prima rete nazionale ha reso nota la data in cui Il Paradiso delle Signore tornerà sui nostri teleschermi. I fans della soap italiana potranno ritrovare i loro beniamini il prossimo 9 settembre. Si tratta di una data da segnare decisamente in rosso sul calendario, poiché la soap italiana promette – fin dalle prime puntate – importanti colpi di scena.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9: Marcello avrà un ruolo chiave

Nella nuova stagione Il Paradiso Marcello Barbieri avrà un ruolo chiave. Sarà sicuramente una piacevole sorpresa per tantissimi fans, che già in passato hanno dimostrato di apprezzare particolarmente il personaggio interpretato dall’attore Pietro Masotti. Cosa attende il giovane imprenditore nelle nuove puntate della soap italiana?

Come rivela la sinossi ufficiale della fiction Rai Marcello – che in poco tempo ha fatto un’ascesa sociale non indifferente – si riprenderà dalla truffa portata avanti ai suoi danni da Umberto Guarnieri. Non solo l’imprenditore si occuperà del patrimonio di Adelaide di Sant’Erasmo, ma assumerà anche un nuovo ruolo all’interno del grande magazzino. Marcello diventerà infatti il direttore de Il Paradiso, e collaborerà con Roberto Landi per portare avanti il negozio dell’amico Vittorio che – in procinto di partire – avrà scelto loro due per portare avanti il suo progetto.

Barbieri si ritroverà così ancora in competizione con Guarnieri, che ha creato la Galleria Milano Moda proprio per contrastare il successo del Paradiso.

Stando a quanto riportato dagli spoiler, Marcello sarà anche impegnato nella ricerca di ulteriori investimenti, per dimostrare ad Adelaide di saperci fare davvero e che la truffa che hanno subito è stata solo un incidente di percorso.

Si preannuncia così una nuova stagione che vedrà Marcello al centro dei riflettori. Pronti a scoprire di più? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news.