Il Paradiso delle Signore si prenderà – come di consueto – una pausa in occasione delle festività natalizie. La serie ambientata nella Milano Anni Sessanta non si presenterà al consueto appuntamento quotidiano con i fans. Quali sono i motivi e quando potremmo ritrovare i protagonisti del grande magazzino?

Il Paradiso delle Signore, stop natalizio

Non è certo una novità e gli appassionati della soap di Rai Uno sanno ormai bene che – con l’approssimarsi delle festività di fine anno – Il Paradiso viene sospeso. Come già accaduto in passato i vertici Rai hanno deciso di mettere in pausa le vicende del grande magazzino milanese per dar modo ai fans di trascorrere questi giorni di festa in compagnia dei propri cari, senza perdere neppure un appuntamento con la soap italiana. Di conseguenza, coloro che lunedì 23 dicembre si collegheranno su Rai Uno alle 16:00 non troveranno ad accoglierli la soap opera con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi.

Il Paradiso 9 si ferma, cosa vedremo al suo posto?

La rete ammiraglia della TV di Stato subirà importanti cambiamenti nella settimana natalizia. In particolare lo slot orario solitamente occupato dai nuovi episodi Il Paradiso vedrà un appuntamento “prolungato” con il talk show La Volta Buona, nel corso del quale la conduttrice televisiva Caterina Balivo intervisterà numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e del cinema.

Il Paradiso delle Signore 9, quando tornerà in TV (e cosa vedremo)?

I fans della soap italiana possono stare tranquilli, visto che lo stop sarà solo momentaneo e le vicende del grande magazzino milanese torneranno a tenerci compagnia nel consueto slot orario a partire da lunedì 30 dicembre.

Negli ultimi due appuntamenti 2024 con la soap vedremo uno degli eventi più attesi, ovvero il matrimonio di Elvira e Salvatore. Nel corso degli ultimi episodi 2024 assisteremo anche all’evoluzione del rapporto tra Alfredo e Clara. I due si avvicineranno sempre di più, mentre Irene osserverà preoccupata gli eventi, dopo aver rinunciato a un futuro con Perico per inseguire le sue aspettative irrealizzabili.

Sarà interessante anche vedere come Jerome potrebbe reagire nel caso in cui Clara decidesse di fare dietrofront (ipotesi molto probabile). Gli ultimi appuntamenti dell’anno ci riserveranno molte sorprese, e apriranno nuovi interrogativi che saranno poi svelati nel corso delle puntate 2025 Il Paradiso. Pronti a scoprire qualcosa di più insieme a noi? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news IPDS.