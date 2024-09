Una grande novità attende i fans de Il Paradiso delle Signore. Nelle prossime puntate della soap italiana ci sarà un grande ritorno: Vittorio Conti rientrerà infatti a Milano, e sarà accolto con gioia da tutti i suoi amici. Non tutti però vedranno di buon occhio il suo arrivo. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Il Paradiso: Roberto fa un annuncio clamoroso

Un colpo di scena attende i fans de Il Paradiso delle Signore 9, che nella puntata in onda su Rai Uno mercoledì 2 ottobre assisteranno all’annuncio che Roberto farà allo staff del grande magazzino milanese.

La notizia che porterà l’uomo promette di fare la felicità di moltissimi fans, oltre che ovviamente degli amici e dei collaboratori di Conti: Vittorio sta per tornare a Milano!

Dopo l’addio che ha segnato il finale dell’ottava stagione della soap italiana, Vittorio si prepara a rientrare. Ricordiamo che Conti era stato costretto a lasciare il magazzino e la città per poter vivere il suo amore con Matilde.

Conti torna a Milano nelle prossime puntate Il Paradiso

L’attesa sarà davvero molto breve, e già nella puntata di giovedì 3 ottobre assisteremo al ritorno di Vittorio. Conti tornerà a Milano in occasione di un evento organizzato dai suoi ex dipendenti per battere la concorrenza della Galleria Moda Milano, e i suoi amici saranno felicissimi di poterlo riabbracciare.

Si tratterà di un breve ritorno in città per Vittorio, che avrà così modo di parlare con Marcello e Roberto, e analizzare con loro la situazione del Paradiso. L’ex direttore cercherà anche di capire se le novità che i due hanno introdotto siano quelle più azzeccate per cercare di tornare ai fasti del passato.

Il sentimento di gioia per il suo ritorno però, non sarà condiviso da tutti nella grande metropoli.

Se da un lato l’intero staff sarà felice di poter riabbracciare lo storico direttore, dall’altro il suo ritorno riaccenderà quel sentimento d’odio che Sant’Erasmo alimenta da tempo nei confronti di Vittorio.

Anticipazioni future Il Paradiso delle Signore 9: Tancredi contro Conti

Seppur breve, la presenza di Vittorio a Milano porterà anche a un chiarimento con Tancredi, l’ex marito di Matilde, che in passato aveva reso impossibile la vita alla coppia.

Nel confronto tra i due emergerà tutto il desiderio di vendetta di Sant’Erasmo, talmente forte da spingerlo a organizzare un piano di vendetta contro Conti. Tancredi prenderà spunto da un recente fatto di cronaca per portare avanti la sua vendetta contro l’uomo che ha distrutto il suo matrimonio.

Cosa avrà in mente Sant’Erasmo? Lo scopriremo insieme nei prossimi giorni. Nel frattempo continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Il Paradiso.