Il Paradiso delle Signore è ormai vicino al suo ritorno, e aumenta la curiosità dei fans sulle trame che ci accompagneranno da settembre nella nona stagione della soap di Rai Uno. Tra le vicende più attese della nuova stagione Il Paradiso ci sarà l’arrivo di Odile. La figlia di Adelaide di Sant’Erasmo giungerà a Milano per ricongiungersi con la madre naturale, e il suo arrivo aprirà un nuovo interrogativo: chi è il padre della ragazza?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: l’arrivo di Odile

Il personaggio di Odile ha già suscitato molta curiosità nella passata stagione. Adelaide aveva infatti scoperto di avere una figlia della quale ignorava l’esistenza. La donna aveva sempre creduto di aver dato alla luce una bambina che però era morta poco dopo il parto, così come le aveva sempre detto il padre della piccola. In realtà Odile – questo il nome della bimba – era stata data in adozione a una famiglia.

Solo dopo la morte dei genitori adottivi la giovane aveva deciso di cercare la madre naturale, e si era così messa in contatto con Adelaide. Per la contessa la scoperta che la figlia era viva è stata uno choc, e in diverse puntate abbiamo potuto rivivere le emozioni della contessa attraverso colloqui telefonici. Ora – con la nona stagione Il Paradiso – la giovane si prepara a raggiungere il capoluogo lombardo. Potremmo così vedere finalmente la figlia di Adelaide.

Un segreto sarà svelato nelle prossime puntate Il Paradiso?

L’arrivo di Odile creerà un po’ di scompiglio nei Sant’Erasmo, e la convivenza con la ragazza – che farà fatica ad ambientarsi al nuovo stile di vita – si mostrerà complicata fin dalle prime battute. Odile sarà una ragazza che crederà molto in sé stessa e che mostrerà di non tirarsi mai indietro di fronte alle situazioni difficili. Il rapporto con la madre non sarà certo facile, anche perché due caratteri così forti si troveranno spesso a fare scintille.

La sua determinazione la porterà spesso a cercare di scoprire chi sia il suo padre naturale, e più di una volta rivolgerà ad Adelaide questa domanda, ma la contessa non sembrerà intenzionata a rivelare alla figlia la sua identità.

Chi è il padre di Odile? Alcune indiscrezioni sul web lo identificavano in Umberto Guarnieri, ma l’attrice che interpreta Adelaide nella fiction italiana ha smentito le voci che ipotizzavano che il cinico banchiere fosse il padre biologico di Odile. Chi è allora il personaggio che – quando Adelaide aveva poco più di vent’anni – ha avuto un ruolo così importante nella sua vita? Il suo nome è destinato a rimanere avvolto ancora un po’ nel mistero.

Pronti a scoprire nuovi “indizi” con noi nelle prossime puntate Il Paradiso? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.