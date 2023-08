Il Paradiso delle Signore tornerà in onda dopo la pausa estiva con nuove imperdibili puntate, i colpi di scena sono dietro l’angolo. Roberto Farnesi, interprete del commendatore Umberto Guarnieri, ha rivelato alcuni dettagli interessanti sulla prossima stagione. Tra i temi principali ci sarà sicuramente il segreto della Contessa Adelaide che vedrà coinvolto anche Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore 8, intervista a Roberto Farnesi

Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Roberto Farnesi che ci ha anticipato qualcosa in più sul suo personaggio. Umberto Guarnieri con la collaborazione di Tancredi darà del filo da torcere a Vittorio Conti: “Il Paradiso avrà un nuovo competitor. Ne vedrete delle belle”.

Sul segreto della Contessa Adelaide svela: “Lei ha una figlia segreta di cui non era a conoscenza o meglio non sapeva che era viva. Le avevano detto che la bambina era nata morta. Umberto Guarnieri rimarrà con l’amaro in bocca sapendo che gli era stata omessa una verità così grande e dolorosa. Rimarrà spiazzato all’inizio ma poi farà di tutto per farla riavvicinare alla figlia e questo scatenerà la gelosia di Flora”.

Stando ad alcune indiscrezioni però sembra che al Paradiso delle Signore ci saranno anche dei graditi ritorni. Potrebbe fare di nuovo capolino Marta, la figlia del commendatore Guarnieri nonché moglie di Vittorio Conti. Farnesi rivela: “Posso dire che ci sarà il ritorno di un personaggio molto amato della soap. Sarà una grande sorpresa per il pubblico”.

Sono ormai cinque anni che Farnesi veste i panni di Umberto Guarnieri. Gli abbiamo chiesto quale sia stato l’aspetto del suo personaggio che più lo ha colpito in questi anni: “Umberto ha cambiato tante pelli. Nella storia si è sempre ritrovato dalla parte sbagliata però per un attore è sempre una sfida stimolante. Umberto è uno di quei personaggi negativi a cui in fondo si vuole bene”.

Dopo la nascita della figlia, l’attore non ha mai pensato di abbandonare il set o di rallentare i ritmi di lavoro: “Non ci ho mai pensato. Vivo la serialità in modo straordinario. E’ un lavoro corale in cui c’è l’alternanza con altri attori e pertanto durante le pause ci possiamo riposare. Per me questa è la sesta stagione. Mi diverto ancora molto e finché c’è l’entusiasmo continuerò ad interpretare questo personaggio”.

Il Paradiso delle Signore continua a registrare ascolti record in stagione in stagione. Merito secondo Farnesi del clima che si respira sul set ma anche del grande lavoro fatto dagli altri reparti: “E’ un prodotto che racconta il boom economico, le grandi speranze dell’Italia dopo la seconda guerra Mondiale. Oggi purtroppo la speranza si è affievolita per molti giovani. Le persone più grandi invece si rispecchiano in quegli anni. C’è poi molta cura nei dettagli, dalle scenografie ai costumi”.