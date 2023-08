L’ottava stagione del Paradiso delle signore si preannuncia ricca di colpi di scena. Le anticipazioni rivelano che Marcello Barbieri troverà un equilibrio grazie alla Contessa Adelaide. A sorpresa i due hanno intrecciato una relazione nella scorsa stagione ma quest’anno un ingombrante segreto potrebbe mettere lo zampino tra i due.

Il Paradiso delle Signore 8, intervista a Pietro Masotti

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Pietro Masotti al quale abbiamo chiesto qualche anticipazione sul suo personaggio: “Lo scorso anno, Marcello stava muovendo i suoi primi passi. Quest’anno si trasformerà in un vero uomo d’affari. Dal punto di vista sentimentale, riuscirà finalmente a viversi l’amore con Adelaide. Scopriremo anche una parte del suo passato che darà vita a dinamiche importanti”.

Marcello ha dunque dimenticato Ludovica Brancia Di Montalto che nel frattempo si è sposata. Un colpo al cuore per il giovane che però deciderà di mettersi l’anima in pace: “E’ la vita. Evidentemente era necessario voltare pagina. Per Marcello è stato un amore importante, l’ha maturato, l’ha fatto crescere, l’ha messo davanti ai suoi limiti”.

A Masotti abbiamo chiesto quale sia stato stato l’aspetto dell’evoluzione del suo personaggio che l’abbia colpito di più in questi anni. Lui risponde: “Dal punto di vista professionale, Marcello è cresciuto tanto. Qualcuno dice che è merito di un corso di tre mesi che ha seguito per diventare un uomo d’affari. E’ pur sempre una soap anche se non era inconsueto un percorso di questo tipo negli anni 60”.

Pietro Masotti è diventato un volto popolare grazie al Paradiso delle Signore, una soap che macina ascolti, anno dopo anno. Per lui è evidente il segreto di questo successo: “Negli anni 70 l’Italia ha conosciuto il boom economico. Noi attori siamo ormai diventati di famiglia e il pubblico si è affezionato ai nostri personaggi. Poi sul set c’è tanto affiatamento tra noi attori. Si respira un clima sereno in cui ciascuno dimostra di voler migliorare. Siamo qui non per fare gli attori operai ma gli attori-autori”.

Al di là della soap, Pietro era diventato uno degli affetti stabili di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Ecco come l’attore ha commentato la chiusura del programma: “E’ un programma a cui sono affezionato perché sono stato più volte ospite. Serena Bortone è bravissima e sono sicuro che riuscirà a creare qualcosa di bello da qualche altra parte”. In futuro, Masotti non esclude la conduzione: “E’ difficile essere conduttori e non ci si improvvisa. Magari un domani, chissà. Nel frattempo continuo a fare l’attore poi vediamo cosa mi riserverà il futuro”.