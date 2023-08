Cosa succederà tra Irene e Alfredo nei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore? L’attore che veste i panni di Alfredo, Gabriele Anagni ci ha regalato qualche spoiler interessante su quello che accadrà. Alla fine della scorsa stagione, tra Irene e Alfredo c’era stato un bacio. Dalle anticipazioni delle nuove puntate sembra che la storia prenderà il volo non senza qualche difficoltà.

Il Paradiso delle Signore 8, intervista a Gabriele Anagni

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Gabriele Anagni che ci ha rivelato: “Lo scorso anno Alfredo ha fatto di tutto per stare con Irene. In questa nuova stagione, il rapporto tra loro due si approfondirà. Irene e Alfredo stanno insieme e sono innamoratissimi. Subentreranno però delle incompatibilità caratteriali e ci saranno degli scontri”.

Gabriele si rivede molto nel suo personaggio: “Siamo entrambi molto scanzonati. Alfredo tende a prendere tutto alla leggera, dice cose a sproposito sia pur in totale innocenza. A differenza di Alfredo non sono una persona manuale. Lui fa il meccanico, il magazziniere mentre io non sono capace a fare nulla. Con la tecnologia sono un disastro”.

Sul successo del Paradiso delle Signore ha dichiarato: “E’ una soap che è entrata nella quotidianità. Raccontiamo storie belle, delicate, ben curate che sono uno spaccato dell’Italia”.

A conclusione dell’intervista, gli chiediamo se ci sia un personaggio con il quale vorrebbe interagire di più in futuro: “Mi piacerebbe interagire con la Contessa Adelaide. La trovo un personaggio geniale. Data l’estrazione sociale del mio personaggio è abbastanza difficile però che questo possa accadere”.