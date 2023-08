Fra le tante storie che hanno appassionato il pubblico della soap Il Paradiso delle Signore c’è quella che riguarda Irene e Alfredo. Nell’ultimo episodio della scorsa stagione, i telespettatori sono rimasti sorpresi dallo sguardo fugace che Alfredo ha lanciato a Clara mentre si trovava nel caffè di Salvatore.

Il Paradiso delle Signore 8, intervista a Francesca Del Fa

Il mistero rimane anche se noi di SuperGuida TV abbiamo cercato di vederci chiaro intervistando in esclusiva Francesca Del Fa, interprete di Irene nella soap. In merito al suo personaggio, l’attrice ha dichiarato: “Irene sta crescendo molto e in questa stagione la ritroveremo cambiata. E’ un personaggio in continua evoluzione”. Francesca (Irene nella Soap) ci ha poi dato qualche anticipazione sul rapporto con Alfredo: “Non so ancora cosa accadrà tra loro. Posso dire però che il loro amore da un lato sarà destinato a crescere ma dall’altra parte subirà un contraccolpo”.

Il personaggio di Irene ha avuto tanti cambiamenti negli anni. L’attrice rivela di aver avuto difficoltà all’inizio a vestire i panni di questo personaggio: “Non pensavo mi prendessero all’inizio perché ero algida. Irene da questo punto di vista non mi appartiene ed è distante da me. Con il tempo ha acquisito maggiore dolcezza ed è diventata ironica. Sono lati del carattere che ho cercato di trasmettere al mio personaggio”.

In merito al successo del Paradiso delle Signore, ha dichiarato: “Il merito è della magia di quegli anni. Il pubblico si sente trasportato in un’altra dimensione. Noi ci impegniamo tantissimo nel ricreare l’atmosfera di quell’epoca. Impegno che viene ripagato poi dall’affetto del pubblico”.