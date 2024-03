Cosa accadrà nelle prossime puntate inedite Il Paradiso delle Signore in onda dal 16 al 22 marzo 2024? L’ottava stagione della soap ci riserva tanti colpi di scena e gli episodi inediti in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai Uno – disponibili anche in streaming su RaiPlay – promettono di tenerci incollati davanti al teleschermo con il fiato sospeso. Riflettori puntati su Matteo, che dopo aver dato un bacio a Maria farà un passo indietro promettendo di lasciare in pace la giovane Puglisi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Matteo in crisi

Nelle prossime puntate della soap di Rai Uno vedremo Matteo costretto ad affrontare l’ennesimo momento di crisi, dettato sia dalla difficile situazione che sta vivendo con Maria che dalle bugie raccontate al fratello per illuderlo della buona riuscita dell’affare con Hofer.

Il contabile del negozio sente il bisogno di sfogarsi con Maria e durante il loro incontro riesce a strapparle un bacio. Il giorno dopo Portelli si pente di essersi lasciato andare con la stilista e si scusa con lei, promettendole che da questo momento in poi la lascerà in pace.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 8, Marta è ancora sposata con Vittorio?

Marta prende a cuore la vicenda di Rita e del suo bambino, accolti nella casa famiglia a Milano, e si dice pronta ad aiutarli.

La figlia di Umberto decide di intervenire e dare una mano alla donna per risolvere il suo problema. Grazie a questa novità fa una scoperta del tutto inaspettata sul suo matrimonio con Vittorio Conti. La donna scopre che – nel momento in cui la Sacra Rota sarebbe dovuta intervenire per l’annullamento – c’è stato un problema e adesso la contessa Adelaide si trova costretta a intervenire per risolverlo.

Il matrimonio tra Marta e Vittorio non è mai stato ufficialmente annullato? Se così fosse anche i rapporti tra Conti e la sua attuale compagna Matilde Frigerio risentirebbero di un duro colpo. La donna – già profondamente gelosa di Marta – rischierebbe di vedere sfumare il suo progetto di vita con Conti.

Umberto spietato nelle prossime puntate de Il Paradiso

Umberto continua a tramare per condurre alla rovina Marcello. Per portare a termine il suo piano elaborato ai danni del giovane Barbieri, Umberto può contare sulla complicità di Matteo, che è disposto a mentire sulla buona riuscita dell’affare con Hofer.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, l’appuntamento è tra qualche giorno. Le nostre anticipazioni Il Paradiso per il momento terminano qui. Vi ricordiamo che potrete seguire la soap opera pomeridiana su Rai 1 (o in streaming su RaiPlay). Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle news Il Paradiso delle Signore 8.