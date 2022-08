Il Paradiso delle Signore tornerà a settembre con la settima stagione. Ci saranno tanti nuovi intrecci, nuove storie d’amore e anche alcuni personaggi nuovi interpretati da attori new entry. Scopriamo assieme cosa ci aspetterà e quali sono tutte le novità che vedremo nella soap di Rai1 targata AuroraTv.

Il Paradiso delle Signore 7: quali novità ci aspettano? Le ultime news e la data di messa in onda

Lunedì 12 settembre torna nel pomeriggio di Rai1 la soap dell’ammiraglia di Viale Mazzini. Intanto da qualche scatto dal set sappiamo che Gloria interpretata da Lara Komar verrà arrestata mentre per Vittorio (Alessandro Tersigni) si profilerà un nuovo probabile amore. L’attore, che interpreta Vittorio Conti da ben 7 anni, raggiunto dai nostri microfoni ha dichiarato:

“Ci saranno dei cambiamenti lavorativi importanti. In questa stagione toccheremo tanti fatti storici, dalla morte di John Kennedy al disastro del Vajont. Per Vittorio sarà un anno particolare perché conoscerà nuove persone, in particolare una. Sarà un incontro speciale”.

Quindi una svolta sentimentale nella vita del personaggio di Vittorio Conti che dopo la fine del suo matrimonio con Marta Guarnieri non ha avuto altre storie. Nella scorsa edizione era sembrato che potesse vivere un amore con Tina Amato in crisi con il marito, ma poi non è successo.

L’attore Alessandro Tersigni parla delle novità de Il Paradiso delle signore 7

‘Mi hanno detto ti fidanzerai’, svela l’attore di Vittorio sulle trame de Il Paradiso delle signore 7. Anche se il cast si trova sul set e dopo 40 puntate girate ancora non ci sono segni evidenti di una nuova storia per Vittorio. “Troverà l’amore finalmente? Mi hanno detto ti fidanzerai, abbiamo girato 40 puntate ma ancora niente”.

La nostra intervista:

Il Paradiso delle Signore 7: arrivano nuovi personaggi

Sicuramente questa stagione sarà molo avvincente: intanto sappiamo che la contessa Adelaide di Sant’Erasmo avendo comprato le quote del Paradiso di Umberto, sarà alla guida del magazzino più bello di Milano assieme a Vittorio Conti. Sicuramente quest’ultimo farà fatica a gestire l’ira della contessa contro il cognato Umberto Guarnieri e il nuovo amore, la stilista Flora Gentile Ravasi, rea di averle “rubato” l’amore dell’uomo.

Chi sono i nuovi attori del Paradiso delle Signore della settima stagione? Ecco le new entry

Come di consueto con l’inizio di una nuova stagione di serie tv di successo come Il Paradiso delle Signore, ci sono nuovi ingressi. Nuovi attori per allargare lo storytelling del racconto e quindi innescare nuovi amori e nuove situazioni che appassionano il pubblico. Nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore troveremo:

Gabriele Anagni,

Chiara Baschetti,

Clara Danese,

Elvira Camarrone.

In realtà Anagni più che un nuovo ingresso è un ritorno, dal momento che in passato ha recitato nella soap come guest nel ruolo di Alfredo Perico, un aiuto magazziniere che vedremo spessissimo al fianco di Armando Ferraris.

L’evoluzione del personaggio di Irene Cipriani interpretato da Francesca del Fa

Intanto anche molte novità per il personaggio di Irene Cipriani interpretato da Francesca del Fa, che in questi anni ha avuto una bella evoluzione. Da cattivella, acida e arrogante si è trasformata in un’amica speciale e bellissima per Stefania, a cui presta il volto Grace Ambrose. Una crescita del personaggio che ci fa ben sperare che in questa settima stagione, Irene incontri finalmente l’amore.