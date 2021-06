Il Paradiso delle signore 6: grandi ritorni ma anche new entry nel cast della fortunata soap di Rai 1, che tiene compagnia al pubblico dell’ammiraglia Rai tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì alle 15.55.

Il Paradiso delle Signore 6: tornano le Veneri Tina Amato e Anna Imbriani, e diverse new entry

Per quel che riguarda le ex Veneri, tornano nelle nuove puntate che prenderanno il via da lunedì 13 settembre Tina Amato e Anna Imbriani interpretate rispettivamente da Neva Leoni e Giulia Vecchio. E vi sono anche delle new entry, l’attore Massimo Poggio, ad esempio, che interpreterà il padre di Stefania Colombo a cui presta il volto Grace Ambrose.

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore che prenderà il via a Settembre, si risolverà il fitto mistero intorno ad Achille Ravasi: è morto oppure no? E se si, chi lo ha ucciso o è stata semplicemente una triste fatalità? Tutti interrogativi che avranno un riscontro nelle nuove puntate dell’amata soap di Rai1.

Ma la vera novità. È il ritorno di due vecchie Veneri che erano presenti fin dalla prima stagione della soap quando ancora l’emissione era serale una volta a settimana. Si tratta di Neva Leoni che presta il volto a Tina Amato, la piccola della famiglia Amato che è diventata nel frattempo una cantante famosa.

Ci sarà poi anche il ritorno di Anna Imbriani interpretata da Giulia Vecchio, che nella prima stagione rimase in dolce attesa e tenne il bambino, nonostante il padre non se ne assunse la responsabilità. Fuggita poi sui Pirenei con il magazziniere Quinto alla fine della seconda stagione. Quali nuove dinamiche ci aspettano dunque al Paradiso delle Signore 6?

Il Paradiso delle signore 6: le ultime news, in arrivo due new entry nel cast

Nella sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, che tornerà in onda a partire da lunedì 13 settembre, è confermata dunque la presenza di due attrici facente parte del cast originario della soap, ma ci sono anche delle new entry.

Si preannuncia quindi un ritorno de Il Paradiso delle signore 6 con una serie di colpi di scena. Non solo il ritorno di Tina Amato, figlia di Agnese e Giuseppe che era uscita di scena nella terza stagione trasferendosi a Londra dopo aver sposato il discografico Sandro Recalcati interpretato da Luca Capuano. E quello di Anna Imbriani, ma due nuovi ingressi: gli attori Massimo Poggio e Moisè Curia

Tra le new entry de Il Paradiso delle signore gli attori Massimo Poggio e Moisè Curia

Massimo Poggio presterà il volto al padre di Stefania, Ezio Colombo mentre Moisè Curia, interpreterà Marco di Sant’Erasmo, il nipote della contessa. Ovviamente l’ingresso di nuovi personaggio darà nuova linfa alla soap che svilupperà diverse dinamiche intorno ai nuovi personaggi in correlazione ai veterani.

Sarà interessante capire come farà la capo Commessa, la signorina Moreau a rivelare a Stefania la verità sulla sua vera identità, vista la presenza del padre. E poi cosa accadrà a Vittorio? Si butterà a capofitto nel lavoro, come già anticipato, e ci sarà spazio per un nuovo amore, dopo l’addio alla moglie Marta Guarnieri?

E il matrimonio tra Rocco e Maria avrà luogo? Certo il fatto che l’attrice che interpreta Maria Puglisi, Chiara Russo sia presente nel cast fa ben sperare in un lieto fine. Tuttavia, l’attore che interpreta Rocco, Giancarlo Commare non è presente nel cast… Cosa significherà?

Inoltre altri due nuovi ingressi e un ritorno: è stato confermato il ritorno di un personaggio presente dalle prime stagioni, Roberto Landi (Filippo Scarafia), vecchio amico e collaboratore di Vittorio Conti. Infine, entreranno a far parte del cast anche le attrici Valentina Di Bartolo e Lucrezia Massari.

Non ci resta che attendere lunedì 13 settembre per sapere come si evolveranno le bellissime e intricate storie della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, il daily drama che ci rimanda l’entusiasmo, la fiducia e la voglia di modernità dell’Italia degli anni Sessanta.