Torna l’appuntamento con le anticipazioni e le trame de Il Paradiso delle Signore 6, Il magazzino più bello di Milano. Cosa succederà ai nostri beniamini? Quali novità attendono i nostri protagonisti? Vi raccontiamo quello che accadrà da lunedì 27 settembre a venerdì 1° ottobre 20021.

Il Paradiso delle Signore 6: anticipazioni e trame dal 27 settembre al 1° ottobre 2021

Un arrivo importante al Paradiso delle Signore, il padre di Stefania, Ezio Colombo, interpretato da Massimo Poggio. Si trova a Milano e sostiene un colloquio con Umberto Guarnieri per dirigere la ditta Palmieri. Tina sta per partire per Zurigo, ma non rivela il vero motivo né a Vittorio né alla sua famiglia. Forse la donna ha problemi di salute alle corde vocali, dal momento che spesso si porta la mano alla gola.

Salvatore cerca di conquistare Anna

Salvatore Amato cerca di conquistare la bella Anna Imbriani, tanto che le fa un regalo a sorpresa, ma lei non la prende affatto bene. Cosa nasconde l’ex venere del Paradiso?

La nuova stilista del Paradiso è Flora Ravasi

Vittorio Conti, dopo la partenza di Gabriella per Parigi si trova senza una stilista per il Paradiso, così è intenzionato a offrire il lavoro a Flora e cerca in tutti i modi di convincerla. Ci riuscirà? Intanto, Flora accenna a Vittorio l’esistenza di una lettera di Achille. Alla fine, Flora accetta la proposta di lavoro come stilista, ma tutto lo staff del Paradiso è scettico su quella che sembra una scelta avventata di Vittorio.

Nel frattempo, Adelaide viene a sapere che Flora è la nuova stilista del Paradiso e non ne è affatto contenta. Nemmeno la signora Agnese prende bene questa decisone del direttore Conti: prevede che ci possano essere problemi con la giovane “americana”.

Gloria è ancora innamorata del suo ex marito e gli scrive una lettera

Umberto assume ufficialmente Ezio come nuovo direttore della Palmieri. Così Gloria, decide di scrivergli una lettera perchè non ha mai dimenticato. In effetti la donna non sa come gestire la situazione dal momento che vivranno entrambi a Milano. Infatti, mentre Stefania è contenta per il trasferimento di suo padre Ezio in città, Gloria è in forte tensione perché non ha idea di quale futuro la possa aspettare data la presenza in pianta stabile dell’ex marito a Milano.

Il primo numero del Paradiso Market è pronto

Il primo numero del Paradiso Market è finalmente pronto. Vittorio si trova a fare da mediatore tra Agnese e Flora, che non sembrano andare d’accordo su nulla. La Sarta siciliana, mal tollera il modo di fare della giovane stilista e rimpiange la dolcezza di Gabriella.

In preda ai dubbi sul suo futuro, Ludovica chiede supporto a Marcello: ha infatti, un giorno di tempo per decidere sulla vendita di Villa Brancia. Dopo aver scoperto una triste verità, Gloria decide di non consegnare la lettera a Ezio. Adelaide è ormai certa che Flora le sta nascondendo qualcosa. Cosa potrebbe essere?