Lunedì 7 settembre partirà ufficialmente l’11^ stagione Il Paradiso delle signore. L’attesa dei fans è altissima, anche perché il precedente capitolo, che si è concluso lo scorso 22 maggio, ha lasciato molte questioni in sospeso. Pronti a scoprire le nuove trame di questa stagione? Di seguito le anticipazioni delle puntate in onda nel daytime di Rai Uno nella settimana dal 7 all’11 settembre.

Prime anticipazioni Il Paradiso delle signore 11: Rosa è morta

Il Paradiso delle Signore e la Galleria Milano Moda si apprestano a vivere una nuova stagione, dopo un’estate trascorsa tra momenti di leggerezza e dolore. Nonostante l’operazione sia riuscita, Rosa è morta e Marcello rientra a Milano con il cuore infranto.

Roberto e Matteo organizzano una serata per ricordare la Camilli e celebrare un nuovo inizio. Dopo la partenza di Irene, Landi ha assunto Elisa come nuova capocommessa. La giovane comincia il suo lavoro imponendo uno stile austero e severo, che la rispecchia pienamente. Le Veneri faticano ad abituarsi a lei, ma la loro attenzione è catturata da uno spazio misterioso in galleria, destinato (a quanto pare) a ospitare una nuova attività legata al grande magazzino.

Alla GMM, Odile prova a convincere il nuovo arrivato Iacopo Corsi a iniziare a lavorare nel suo atelier. Nel frattempo riceve una visita a sorpresa.

Lia e Simona nuove Veneri in prova nelle prossime puntate Il Paradiso

Marcello è contrario alla proposta di Roberto di pubblicare un articolo commemorativo per Rosa su Paradiso Donna, mentre Irene e Johnny rientrano a Milano con l’intenzione di riprendere il loro posto a Il Paradiso.

Nel frattempo Lia e Simona si apprestano a iniziare la loro settimana di prova come Veneri. Riusciranno a dimostrarsi all’altezza del loro compito?

I nuovi arrivati Carla e Iacopo Corsi intanto, fanno il loro ingresso al Circolo, suscitando l’interesse di Umberto e la diffidenza di Adelaide.

Trame IPDS: Odile a un passo dalla verità

Scossa dal faccia a faccia con Greta, Odile affronta Adelaide e Umberto. I due si rendeono conto che – se lei dovesse scoprire la verità – per loro sarebbe la fine, e decidono di depistarla. Mentre la contessa cerca di capire cosa abbia realmente scoperto la figlia, Umberto prova a cancellare ogni indizio che possa condurlo a scoprire il loro segreto.

Cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

Marcello legge l’articolo fatto da Costanza su Rosa e si commuove, poi decide di pubblicarlo. Guarnieri confida a Odile che i Corsi hanno deciso di entrare nella GMM, e lei non ne è affatto entusiasta. Iacopo – inizialmente contrario alle mosse della madre – alla fine si rassegna e accetta ciò che lei ha concordato con Umberto.

Il nuovo e misterioso angolo de Il Paradiso si rivela essere destinato a Delia. Durante l’inaugurazione dello spazio speciale però, un imprevisto rischia di mandare tutto all’aria: Elisa, responsabile della presentazione, scompare improvvisamente per un’emergenza. Dopo attimi di panico, la situazione torna sotto controllo e Gianlorenzo coglie l’occasione per compiere un passo davvero importante.

Simona e Lia si apprestano a scoprire chi tra loro ha ottenuto il lavoro, mentre a Villa Guarnieri ci si prepara a fare i conti con una verità dolorosa, rimasta nascosta per tanto, troppo tempo.