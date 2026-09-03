Ascolti tv 2 settembre 2026: Roma Baby, Cremonini Live (13.2%), Erica una detective per caso (18.9%), E’ sempre Cartabianca (7.7%), L’Eredità Summer (15.5%), La Ruota della Fortuna (26.6%) | Dati Auditel

Da
Emanuele Ambrosio
-
erica una detective per caso

Ascolti tv 2 settembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Roma Baby, Cremonini Live” contro “Erica una detective per caso“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 2 settembre 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: “Roma Baby, Cremonini Live” vs “Erica una detective per caso”. Auditel del 2 settembre 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Roma Baby, Cremonini Live” contro “Erica una detective per caso”. Chi ha vinto?

Rai 1: Roma Baby, Cremonini Live, il concerto – evento di Cesare Cremonini al Circo Massimo di Roma ha intrattenuto 1.552.000 spettatori pari allo 13.2% di share.

Su Rai 2: Boston Blue, la serie tv poliziesca statunitense prodotta e interpretata da Donnie Wahlberg ha incuriosito 330.000 spettatori pari al 2.8%.

Rai 3Un giorno in pretura, il programma condotto da Roberta Petrelluzzi che racconta i processi di cronaca più rilevanti del nostro Paese dall’interno delle aule di tribunale ha registrato 997.000 spettatori pari allo 6.1% di share.

Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata da Bianca Berlinguer con tanti ospiti ha informato  771.000 telespettatori pari ad uno share del 7.7%.

Canale 5: Erica una detective per caso, la nuova miniserie tv con protagonista Vanessa Incontrada ha coinvolto 2.320.000 spettatori con uno share del 18.9%.

Italia 1: Chicago P.D., la serie televisiva statunitense creata da Dick Wolf, Derek Haas, Michael Brandt e Matt Olmstead ha appassionato 894.000 spettatori con il 6% di audience.

La7: Francesco, Cronache di un Papato, lo speciale di Ezio Mauro che ripercorre i passi più significativi dei dodici anni di papa Bergoglio ha raccolto 460.000 spettatori con il 3.2%.

Tv8: Gran Gala del calcio, il primo evento del calcio italiano durante il quale vengono premiati i migliori giocatori del campionato italiano di calcio ha interessato 174.000 spettatori (1.2%).

Nove: Mai Stati Uniti, il film del 2013 diretto da Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme e Ricky Memphis ha divertito 353.000 spettatori (2.6%).

Ascolti Access-Prime Time: L’Eredità Summer vs La Ruota della Fortuna.

  • L’Eredità Summer: 2.649.000 spettatori con il 15.5% di share;
  • La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.401.000 spettatori con il 26% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 2 settembre 2026

RAI 1

  • Come una madre: 908.000 spettatori con il 10.3%;
  • Vita in diretta: 812.000 spettatori con l’11% nella parte chiamata Start, 1.147.000 spettatori con il 16.6% nella presentazione e 1.404.000 spettatori con il 18.9%.

CANALE 5

  • Beautiful: 1.942.000 spettatori con il 17.8% di share;
  • Forbidden Fruit: 2.053.000 telespettatori pari al 21.2%;
  • Far Away: 2.049.000 spettatori con il 24.8% di share.
  • Tutto per la mia Famiglia: 1.764.000 telespettatori pari al 23.9%;
  • Verità Nascoste – Il Diario: 1.143.000 spettatori pari al 16.6% nella prima parte e 846.000 spettatori pari all’11.7% nella seconda parte (Saluti a 840.000 e il 10.6%).
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Emanuele Ambrosio
Testardo, sognatore, ironico, logorroico, attento osservatore e curioso all'ennesima potenza. Campano di origini, ma alla continua ricerca del suo posto nel mondo si laurea in Scienze Politiche e contemporaneamente completa il percorso per diventare Giornalista Pubblicista. Consumatore di dischi, tele-dipendente, appassionato di cinema e serie tv. Diverse le collaborazioni: dalla carta stampata fino al passaggio al giornalismo online.