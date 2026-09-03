Ascolti tv 2 settembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Roma Baby, Cremonini Live” contro “Erica una detective per caso“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 2 settembre 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: “Roma Baby, Cremonini Live” vs “Erica una detective per caso”. Auditel del 2 settembre 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Roma Baby, Cremonini Live” contro “Erica una detective per caso”. Chi ha vinto?

Rai 1: Roma Baby, Cremonini Live, il concerto – evento di Cesare Cremonini al Circo Massimo di Roma ha intrattenuto 1.552.000 spettatori pari allo 13.2% di share.

Su Rai 2: Boston Blue, la serie tv poliziesca statunitense prodotta e interpretata da Donnie Wahlberg ha incuriosito 330.000 spettatori pari al 2.8%.

Rai 3: Un giorno in pretura, il programma condotto da Roberta Petrelluzzi che racconta i processi di cronaca più rilevanti del nostro Paese dall’interno delle aule di tribunale ha registrato 997.000 spettatori pari allo 6.1% di share.

Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata da Bianca Berlinguer con tanti ospiti ha informato 771.000 telespettatori pari ad uno share del 7.7%.

Canale 5: Erica una detective per caso, la nuova miniserie tv con protagonista Vanessa Incontrada ha coinvolto 2.320.000 spettatori con uno share del 18.9%.

Italia 1: Chicago P.D., la serie televisiva statunitense creata da Dick Wolf, Derek Haas, Michael Brandt e Matt Olmstead ha appassionato 894.000 spettatori con il 6% di audience.

La7: Francesco, Cronache di un Papato, lo speciale di Ezio Mauro che ripercorre i passi più significativi dei dodici anni di papa Bergoglio ha raccolto 460.000 spettatori con il 3.2%.

Tv8: Gran Gala del calcio, il primo evento del calcio italiano durante il quale vengono premiati i migliori giocatori del campionato italiano di calcio ha interessato 174.000 spettatori (1.2%).

Nove: Mai Stati Uniti, il film del 2013 diretto da Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme e Ricky Memphis ha divertito 353.000 spettatori (2.6%).

Ascolti Access-Prime Time: L’Eredità Summer vs La Ruota della Fortuna.

L’Eredità Summer : 2.649.000 spettatori con il 15.5 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.401.000 spettatori con il 26% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 2 settembre 2026

RAI 1

Come una madre : 908.000 spettatori con il 10.3 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 812.000 spettatori con l’11% nella parte chiamata Start, 1.147.000 spettatori con il 16.6% nella presentazione e 1.404.000 spettatori con il 18.9%.

CANALE 5