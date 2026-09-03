L’intelligenza artificiale arriva a Forum e lo fa in una forma decisamente particolare. Nella nuova edizione (2026-2027) del programma condotto da Barbara Palombelli farà infatti il suo ingresso Jeeves, un umanoide alto circa un metro e 30 che ricoprirà il ruolo di “valletto” e assistente della presentatrice. Ad annunciarlo è stata direttamente Palombelli, anticipando una delle principali novità della prossima stagione dello storico programma televisivo Mediaset. Il debutto è fissato per lunedì 7 settembre 2026. Una scelta che porta così robotica e intelligenza artificiale all’interno di uno dei programmi più longevi della televisione italiana.

Chi è Jeeves, il nuovo valletto umanoide di Forum

Il nuovo arrivato a Forum si chiama Jeeves e non sarà un valletto tradizionale. Si tratta infatti di un robot umanoide dotato di intelligenza artificiale, pensato per affiancare Barbara Palombelli durante la trasmissione.

«Il valletto. Sarà il mio assistente», ha spiegato Palombelli parlando del ruolo che avrà l’umanoide all’interno del programma. Jeeves è alto circa 1 metro e 30 e, nei giorni precedenti al debutto televisivo, il team sta lavorando alla sua configurazione e persino al suo abbigliamento.

Perché si chiama Jeeves il valletto di “Forum”?

Anche il nome scelto da Barbara Palombelli ha una storia precisa. Jeeves è infatti un riferimento al celebre personaggio creato dallo scrittore britannico P.G. Wodehouse, il raffinato e intelligentissimo maggiordomo protagonista di numerosi racconti e romanzi.

Palombelli ha spiegato che si tratta di un nome legato alle sue letture dell’infanzia. Il riferimento al maggiordomo di Wodehouse appare quindi perfettamente coerente con la funzione che il nuovo umanoide dovrebbe avere a Forum: quella di assistente della conduttrice.

Jeeves utilizza davvero l’intelligenza artificiale?

Sì. Secondo quanto raccontato da Barbara Palombelli, il nuovo umanoide di Forum sarà strettamente legato alle tecnologie di intelligenza artificiale. La conduttrice lo ha definito «figlio dell’intelligenza artificiale», spiegando che sarà necessario configurarlo prima della sua apparizione televisiva.

Al momento non sono stati però resi pubblici tutti i dettagli tecnici del progetto: non è quindi ancora chiaro quale modello di intelligenza artificiale utilizzerà Jeeves, quali funzioni potrà svolgere autonomamente e quanto sarà effettivamente capace di interagire in diretta. Proprio questo sarà uno degli aspetti più curiosi da scoprire durante le prime puntate.

Quando debutta Jeeves a Forum?

Il debutto televisivo di Jeeves è previsto per lunedì 7 settembre 2026, in occasione della partenza della nuova stagione di Forum con Barbara Palombelli.

La conduttrice ha presentato l’arrivo dell’umanoide come un vero esperimento televisivo.

Dopo oltre quattro decenni di storia di Forum, l’obiettivo è infatti quello di introdurre un elemento completamente nuovo all’interno della trasmissione, mettendo insieme televisione tradizionale, robotica e intelligenza artificiale.

Barbara Palombelli e la novità di Forum 2026

Per Barbara Palombelli quella che sta per iniziare sarà la sua quattordicesima stagione alla guida di Forum. Il programma, invece, ha ormai superato i quarant’anni di storia ed è uno dei titoli più longevi della televisione italiana.

Proprio questa lunga storia avrebbe spinto la conduttrice a cercare qualcosa di diverso.

«Forum ha 42 anni, questa è la mia quattordicesima stagione; qualcosa di nuovo ci voleva», ha spiegato Palombelli, aggiungendo che Mediaset ha sostenuto l’idea dell’esperimento con l’umanoide.

L’intelligenza artificiale entra nella televisione generalista

L’arrivo di Jeeves apre inevitabilmente anche un tema più ampio: quale spazio avrà l’intelligenza artificiale nella televisione del futuro?

Negli ultimi anni l’AI è entrata progressivamente nella produzione di contenuti digitali, nella scrittura, nella grafica, nella traduzione e in numerosi altri settori.

Con Forum l’esperimento diventa invece visibile direttamente al pubblico attraverso un robot umanoide presente nello studio televisivo.

Barbara Palombelli non nasconde il proprio entusiasmo nei confronti della tecnologia e ha spiegato di avere grande fiducia nello sviluppo dell’intelligenza artificiale.