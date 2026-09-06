“Il Paradiso delle Signore 11” sta per tornare. Saranno 160 i nuovi episodi della serie pomeridiana che da anni appassiona milioni di telespettatori. Scopriamo insieme alcune anticipazioni, il cast e quando andranno in onda le nuove puntate.

“Il Paradiso delle Signore 11” torna su Rai1: quando in tv

A oltre dieci anni dal debutto in prima serata, “Il Paradiso delle Signore” è una delle serie più seguite sulla Rai. La nuova stagione, la nona pomeridiana a cui si sommano le due andate in onda in prima serata, torna con tante novità e un cast che vede la presenza di sette new entry. I nuovi episodi andranno in onda da lunedì 7 settembre 2026 alle ore 16.05 su Rai1.

Ma qual è la trama di questa undicesima stagione che sarà ambientata nel ’68? Alla guida del grande magazzino ritroviamo Marcello Barbieri, Roberto Landi e Marta Guarnieri, affiancati da Matteo Portelli. Delia si dedica all’attività di parrucchiera e si prepara al matrimonio con Gianlorenzo Botteri. Mentre Irene e Johnny tornano a Milano,

alla Galleria Milano Moda, Odile deve ripartire con un nuovo stilista e affrontare le difficoltà finanziarie legate alla Banca Guarnieri. Inoltre vedremo il ritorno di Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker).

Il cast della serie daily: sette nuove new entry

“Il Paradiso delle Signore” è prodotta da Rai Fiction, RaiCom e Aurora TV. Tra le novità di questa nuova stagione c’è l’ingresso di sette nuovi attori, quasi tutti esordienti. Le loro storie si intrecceranno con quelle del cast storico per mostrare l’Italia del ’68 tra movimenti studenteschi, la trasformazione dei rapporti tra genitori e figli e la crescente consapevolezza, da parte delle donne, del proprio ruolo nella società.

La vedova Carla Corsi, interpretata dall’attrice Lavinia Longhi, è pronta a sfidare apertamente la Contessa Adelaide appoggiata dal figlio Iacopo (Alessio D’Ortenzi), uno stilista talentuoso. L’uomo è molto legato alla mamma e alla figlia Diana (Ksenia Borzak). Il loro ingresso spezzarà gli equilibri all’interno della famiglia Guarnieri.

Dopo la partenza di Irene, la nuova capo commessa Elisa Croce (interpretata da Agnese Lorenzini) deve guidare le Veneri in una fase di rinnovamento. Tra le nuove Veneri ci sono Lia Mandalà (Anita Lucenti) e Simona Galbiati (Francesca Masini). Inoltre c’è anche Valter (Antonio Ferrante), il nuovo magazziniere che nasconde un passato misterioso.