Il Paradiso delle signore è pronto a fare il suo debutto su Rai Uno con l’undicesima, attesissima stagione. Le prime news sulle nuove puntate che arrivano dal set milanese rivelano che presto potremmo trovarci ad affrontare un grave lutto e un mistero. La morte di Rosa e un segreto custodito da Riccardo Guarnieri promettono di essere infatti i fili conduttori dei primi episodi IPDS 11. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 11: Rosa muore durante l’intervento?

L’inizio de Il Paradiso delle signore 11 vedrà con molta probabilità i fans costretti a dare l’addio a un personaggio che nella passata stagione ha rivestito un ruolo importante nelle trame: Rosa Camilli morirà durante l’intervento al cuore?

A questo punto si rende necessaria una precisazione: il decesso della Camilli non è stato ufficializzato nel corso della presentazione ufficiale della nuova stagione, ma molti indizi sembrerebbero confermare questa notizia. Pietro Masotti – l’attore che interpreta Marcello Barbieri nella soap – ha più volte parlato di un inizio di stagione segnato da una profonda tristezza, alimentando le ipotesi che Barbieri possa trovarsi ad affrontare un periodo di lutto per la morte dell’amata, con la quale negli ultimi episodi della passata stagione sembrava aver finalmente ritrovato un giusto equilibrio.

Pur mantenendo il condizionale (d’obbligo, visto che l’ufficializzazione sulla morte di Rosa non è arrivata) possiamo ipotizzare cosa potrebbe accadere qualora questa notizia venisse confermata. Il dolore potrebbe portare Marcello a trasformarsi in una persona più dura e vulnerabile, ma anche riaprire uno spiraglio con Adelaide.

Se il destino di Rosa rimane per il momento avvolto nell’incertezza, c’è un evento che però si verificherà sicuramente, e che rischierà di generare molte tensioni: il ritorno di Riccardo Guarnieri!

Riccardo Guarnieri torna a Milano con un segreto: news Il Paradiso 11

Una delle novità più attese è data dal ritorno di Riccardo Guarnieri. Personaggio storico interpretato da Enrico Oetiker, l’uomo farà il suo ritorno nel capoluogo lombardo dopo anni di assenza.

Il suo arrivo non è certo destinato a passare inosservato: profondo conoscitore del passato del Paradiso e delle vicissitudini che per anni hanno angosciato e fatto gioire i protagonisti, promette di portare un forte scossone alle trame, riaprendo anche vecchie ferite che ormai consideravamo sepolte per sempre.

IPDS al via il 7 settembre su Rai Uno

La serie tv italiana ambientata nel grande magazzino milanese tornerà con un nuovo capitolo a partire da lunedì 7 settembre nel pomeriggio di Rai 1.

L’undicesima stagione sarà ambientata nella Milano del 1967, a pochi mesi dalle grandi trasformazioni culturali e sociali che portarono ai movimenti studenteschi e alle proteste operaie che segnarono il Sessantotto.