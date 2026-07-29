La soap italiana Il Paradiso delle signore si prepara a tornare nel pomeriggio di Rai Uno con un nuovo capitolo che promette tantissime novità. In occasione della presentazione ufficiale della nuova stagone, Aurora TV – Banijay Italia ha pubblicato sulla pagina Instagram, alcune stories che svelano il cast completo e le prime trame: pronti a scoprirle con noi?

Il Paradiso delle signore 11, dal 7 settembre su Rai Uno con i nuovi episodi

I protagonisti delle vicende del grande magazzino milanese sono pronti a tornare nel pomeriggio di Rai 1: la nuova stagione IPDS arriverà sul primo canale Rai lunedì 7 settembre. SArà composta, come le precedenti, da circa 160 episodi e lo slot orario sarà quello delle passate stagioni, con un episodio al giorno (dal lunedì al venerdì) alle 16:10 circa.

Come ogni nuovo capitolo, anche questa stagione Il Paradiso porterà con sé nuovi ingressi e qualche addio. Ma chi sono i personaggi che rivedremo nella nuova stagione, quali quelli che si preparano a fare il loro primo ingresso e quelli che, invece, dovremmo salutare? Grazie alle stories su Instagram pubblicate da Aurora TV – Banijay Italia (la società che da molsi anni cura la produzione della serie) in occasione della presentazione ufficiale dei palinsesti televisivi 2026-2027, possiamo gia anticiparvi il cast completo de Il Paradiso delle signore 11 e qualche news sulle trame che ci terranno incollati davanti allo schermo.

Trama ufficiale IPDS: Milano 1967, segreti inconfessabili e nuovi equilibri

Siamo nel 1967, e il capoluogo lombardo è al centro di grandi cambiamenti, che interessano di riflesso anche il grande magazzino. Se nella gestione del Paradiso non vi sono grandi sconvolgimenti, e la direzione rimane affidata a Roberto, Marta e Marcello, mentre Matteo continua a occuparsi della contabilità, al piano di sotto avvengono molti stravolgimenti.

L’arrivo di Elisa – chiamata a sostituire Irene come capocommessa – porta scompiglio. La donna si mostra intransigente e fa il suo ingresso con il fratello Valter, che assume il ruolo di magazziniere. Ben presto appare evidente che i due nascondono un segreto che nessuno dovrà scoprire: di cosa si tratta?

Mentre Gianlorenzo e Delia sono immersi nei preparativi per il matrimonio, Johnny e Irene rientrano a Milano dopo un’estate intera trascorsa in vacanza. I due però non intendono fermarsi a lungo nel capoluogo milanese, e iniziano a risparmiare per poter presto ripartire alla scoperta di nuove mete.

Lia e Simona arrivano a Milano e sono le due nuove Veneri del Paradiso. La prima – una giovane arguta e dinamica – alloggia a casa Puglisi (costringendo Mimmo a cederle la sua stanza). Simona è l’opposto di Lia: timida e riservata, svela però un talento segreto.

Torna Riccardo Guarnieri: il figlio di Umberto in fuga si rifugia a Milano

Non possiamo certo definirlo una new entry, visto che Riccardo Guarnieri era gia presente nel cast della terza e della quarta stagione, ma il suo ritorno promette di suscitare molto clamore. I fans “storici” ricorderanno che – dopo la sua preseenza nel cast dal 2018 al 2020 – il figlio di Umberto aveva lasciato la città meneghina in compagnia di Nicoletta Cattaneo e della piccola Margherita, dopo aver visto naufragare il suo matrimonio con Ludovica.

A distanza di sei anni, Riccardo Guarnieri torna a Milano. A interpretarlo è – ancora una volta – l’attore Enrico Oetiker.

Il suo rientro però, non sarà indenne da sorprese: stando a quanto riportato dagli spoiler infatti, il giovane Guarnieri tornerà a Milano dando l’impressione di stare scappando da qualcosa o da qualcuno: chi lo ha costretto a fuggire e perchè ha scelto di rifugiarsi proprio nella città meneghina?

Carla Corsi arriva a Milano per vendicarsi di Adelaide, news IPDS 11

Gli equilibri del Circolo subiranno un vero e proprio scossone con l’arrivo a Milano dei Corsi. Sarà in particolare la matriarca della famiglia Carla a creare scompiglio. Nel corso delle puntate scopriremo che la donna, interpretata dall’attrice Lavinia Longhi, è in realtà la figlia della balia di Adelaide di Sant’Erasmo.

Sposatasi con un ricco imprenditore poi morto improvvisamente, Carla Corsi è diventata l’unica erede di un patrimonio che le permette di mostrare il suo lato imprenditoriale. La ricerca di nuovi soci alla GMM rappresenterà per lei un’occasione allettante per soddisfare un altro desiderio a lungo represso: quello di vendicarsi di Adelaide, che odia sin da bambina.

Carla non solo chiederà di entrare a far parte degli azionisti, ma pretenderà che suo figlio Iacopo sia inserito nel team creativo come stilista. E mentre Adeliade mostrerà la sua perplessità davanti alle richieste della nuova arrivata, Umberto dovrà ammettere che – senza i nuovi capitali della Corsi – farevbero fatica a far fronte alle nuove perdite. La crisi finanziaria al grande magazzino milanese rende l’offerta dei Corsi tanto allettante quanto pericolosa.

Il Paradiso delle signore 11, cast ufficiale Rai

Il cast ufficiale comunicato dalla Rai include: Roberto Farnesi, VAnessa Gravina, Pietro Masotti, Francesca Del Fa, Gloria Radulescu, Massimo Cagnina, Filippo Scarafia, Gioia Spaziani, Enrico Oetiker, Lavinia Longhi, Ilaria Maren, Danilo D’Agostino, Luca Ferrante, Arianna Amadei, Thomas Santu, Giulia Sangiorgi, Vito Amato, Antonio FErrante, Mirko Lorusso, Chiara Trombini, Francesca Valtorta, Ksenia Borzak, Alessio D’Ortenzi, Francesco Ferdinandi, Agnese Lorenzini, Anita Lucenti, Francesca Masini e Aurora Moroni.

Tra le uscite di scena spicca invece l’addio di Emanuel Caserio (Salvo Amato nella soap). Anche per Tancredi, interpretato dall’attore Flavio Parenti, sembra avvicinarsi il momento dei saluti, visto che la sua avventura nella serie si sta avvicinando alla conclusione.

Se molti fans avevano temuto di non ritrovare Marta e Marcello nei nuovi episodi, possono stare tranquilli: non solo i due rimangono nel cast, ma le prime news che giungono dal set svelano che Marta si troverà spesso al centro delle trame.

Il Paradiso delle signore: sorpresa per i fans nei nuovi episodi?

Vittorio Conti protagonista di un cameo nei nuovi episodi IPDS? La notizia non è ufficiale, ma la presenza di Alessandro Tersigni (l’attore che lo interpreta) nei pressi del set romano ha acceso gli animi.

Sono molti i rumors che sembrerebbero indicare la sua presenza (breve) in qualche episodio della soap, e sebbene si tratti al momento solo di voci, i fans più nostalgici si sono già lasciati andare a illazioni su un suo possibile coinvolgimento nelle nuove trame IPDS.