La decima stagione Il Paradiso delle Signore prosegue con il consueto appuntamento pomeridiano su Rai Uno. Nelle prossime puntate al centro dei riflettori troveremo Marcello, protagonista di una proposta sconcertante ad Adelaide. Barbieri le propone di andare a vivere insieme, la contessa accetterà? Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi in onda dal 29 settembre al 3 ottobre sul primo canale Rai.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Adelaide lascia villa Guarnieri?

Tancredi decide di consegnare a Marcello le foto che lo ritraggono insieme a Rosa, evitando che quegli scatti compromettenti finiscano nelle mani di Adelaide. Marcello – dopo aver trovato un attico elegante nel cuore di Milano – propone alla contessa di lasciare Villa Guarnieri e trasferirsi lì insieme. Barbieri compie anche un altro gesto simbolico che dimostra la sua volontà di voltare pagina.

La proposta di Matteo di iniziare una nuova vita insieme destabilizza Adelaide, che chiede consiglio a Marta e Odile. Alla fine la contessa sorprende tutti, affermando di voler visitare l’attico. La notizia di un possibile trasferimento turba Odile, che appare spaventata davanti a quel nuovo cambiamento radicale, ma suscita anche le perplessità di Umberto.

L’eclissi lunare ispira Ettore nelle prossime puntate Il Paradiso 10

L’intervista a Margherita Hack salta, e a quel punto tutti sono alla ricerca di una nuova figura femminile da proporre per il Paradiso Donna. La redazione è divisa sull’offerta di aiuto di Tancredi, che permetterebbe di recuperare l’intervista con Margherita Hack, e mentre molti sono propensi ad accettarla, qualcuno è ancora contrario.

Alla fine prevalgono i consensi, e al Paradiso ha luogo l’intervista con Margherita Hack, che si conclude con un invito a cena rivolto a Rosa e Tancredi. I due tornano così a trascorrere del tempo insieme. In seguito la celebre astrofisica invita le veneri all’Osservatorio di Brera per assistere a un’eclissi lunare. Caterina, prima di accettare, deve trovare il modo di convincere suo padre a lasciarla andare.

L’eclissi è stupenda, e proprio quell’evento riesce a dare a Ettore una nuova idea per la GMM. L’uomo parla con Umberto del suo progetto, destinato a sorprendere anche Odile. La figlia della contessa di Sant’Erasmo appare entusiasta, e ringrazia Ettore per l’idea della luna nella vetrina della GMM.

News Il Paradiso delle Signore

Enrico parla con Di Meo e gli comunica che non può accettare il patto che gli ha proposto, anche se questo significherà per lui la fine della carriera da chirurgo. L’uomo poi ha diversi tentennamenti, e alla fine decide di tornare sui suoi passi e suggellare l’accordo con Di Meo e riprendere servizio. Di Meo, in cambio, si impegna a mettere in contatto Enrico con un chirurgo svizzero per curare la sua mano.

Spoiler Il Paradiso: Ciro proprietario della caffetteria?

Durante una manifestazione pacifista, Mimmo si imbatte in un ragazzo che afferma di essere un parente di Delia. Elvira e Salvatore intanto, annunciano che lasceranno Milano prima del previsto per trasferirsi in Liguria. Un imprevisto di Salvo potrebbe diventare una nuova opportunità per Ciro. Puglisi è interessato a compare le quote del giovane della caffetteria, e decide di chiedere un prestito alla banca.

Cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

L’arrivo di Johnny – il cugino di Delia – porta una nuova ventata di entusiasmo. Ma mentre tutti sembrano contagiati da questa nuova euforia, Irene osserva il nuovo arrivato con sospetto. La giovane tuttavia non riesce a nascondere la sua curiosità intorno a questo nuovo personaggio. Odile appare molto confusa per la scelta della madre di andare a vivere con Marcello dopo le nozze, e decide di confidarsi con Rosa. Quest’ultima prova a celare il suo turbamento e cerca di rassicurarla.

Concetta riceve dalla banca una brutta notizia: il prestito è stato rifiutato. Al Paradiso le veneri trovano una sorpresa nei loro armadietti: l’invito al matrimonio tra Adelaide e Marcello. Enrico non può cancellare quel senso di colpa che lo assale all’idea di aver mentito a Marta riguardo ai suoi interventi in ospedale. Al Circolo intanto, assistiamo all’ennesimo scambio di battute pungenti tra Umberto e Marcello.