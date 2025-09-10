La nuova stagione Il Paradiso delle Signore ha preso ufficialmente il via su Rai Uno lo scorso 8 settembre. Come anticipato, questo decimo capitolo promette una stagione ricca di colpi di scena. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi in onda dal 15 al 19 settembre sul primo canale Rai.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Adelaide fa un annuncio a sorpresa

Adelaide fa un annuncio a sorpresa, e comunica a Odile, Marta e Umberto la sua intenzione di unirsi in matrimonio con Marcello. La notizia delle imminenti nozze viene data durante un ricevimento a Villa Guarnieri, un’occasione che offre a Rosa e Marcello la possibilità di parlarsi, sebbene sotto lo sguardo attento di Umberto.

Se da un lato scoprire che presto Adelaide e Marcello saranno marito e moglie entisiasma le veneri, dall’altro è anche motivo di riflessione per qualcuno: Rosa infatti, confida a Elvira di aver preso una decisione importante.

Le novità di Rosa nelle prime puntate Il Paradiso 10

Anche Rosa ha un’importante novità, e comunica alle veneri di aver scritto un romanzo, dal titolo “Nata sotto il segno di Venere”.

La curiosità sulla trama è alle stelle, e Roberto propone di organizzare la presentazione del libro al Paradiso, e affida ad Agata il compito di realizzare la copertina. Tuttavia anche questo dettaglio rischia di creare qualche complicazione, soprattutto perché la ragazza sembra avere idee completamente diverse da quelle di Roberto. Alla fine la disputa tra i due per la copertina del romanzo sembrerà avviarsi verso una soluzione, mentre saranno le continue e prolungate assenze di Elvira a pesare molto al Paradiso. La giovane donna è costretta ad assentarsi spesso a causa delle condizioni di salute del piccolo Andrea.

Lei e Salvo appaiono molto provati alle preoccupazioni per il figlio, e per la coppia potrebbe rivelarsi utilissima una serata di svago, che riescono a concedersi grazie all’aiuto di Rosa.

Un grosso aiuto sembra arrivare anche da Concetta, che suggerisce alla giovane mamma un rimedio per calmare la tosse di Andrea.

Spoiler Il Paradiso: un uomo misterioso conquista Odile

La storyline prende il via al Circolo, dove Odile conosce un nuovo personaggio misterioso. Nessuno sa di chi si tratti, ma lui la sorprende con un bacio. Questo gesto serve in parte a far dimenticare alla giovane Sant’Erasmo, il gesto plateale di Matteo e Marina alla sfilata, e fa sorgere in lei molta curiosità.

Chi è quest’uomo? La risposta arriva poco dopo, quando Umberto, dopo aver affermato di essere riuscito a trovare il nuovo stilista per la GMM, lo presenta a tutto lo staff: si tratta di Ettore Marchesi, il misterioso uomo che poco prima ha baciato Odile.

La scoperta lascia Odile perplessa, la giovane fatica a convincersi che Umberto abbia fatto la scelta migliore.

Poco dopo anche Delia fa la conoscenza di Ettore, e anche l’incontro tra di loro avviene in circostanze decisamente insolite.

Cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

Fulvio trova finalmente il coraggio di confessare a Caterina la verità, e lei subito dopo chiede a don Saverio una mano per trovare lavoro. Nonostante le rivelazioni di Fulvio, la donna continua a nascondere un segreto.