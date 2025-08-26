Tensione alle stelle nei nuovi episodi Il Paradiso delle Signore. Mentre per Matteo le cose sembreranno andare nel migliore dei modi, e il giovane Portelli ufficializzerà la sua relazione con Marina Valli, Umberto farà fatica a “digerire” la love story tra Adelaide e Marcello. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Il Paradiso delle Signore 2025, nuove trame: Matteo si fidanza con Marina

Fin dal primo momento in cui Marina Valli aveva fatto il suo ingresso al Paradiso, era apparso evidente il suo interesse per Matteo. Il feeling tra i due non farà che aumentare nel corso dei prossimi episodi, e i fans de Il Paradiso avranno sempre più la sensazione di aver visto giusto.

La relazione tra l’attrice e il giovane contabile si farà seria, tanto che Matteo non indugerà a ufficializzare la loro storia d’amore e a viverla alla luce del sole. I due saranno protagonisti di numerosi scatti dei paparazzi, che li seguiranno per le strade di Milano, e non appariranno affatto infastiditi per queste intromissioni nella loro privacy.

Umberto spietato nelle prossime puntate Il Paradiso 10

Mentre Matteo e Marina sorridono felici nei vari scatti dei paparazzi, un’altra coppia sarà costretta a guardarsi bene le spalle.

La decisione di Adelaide – che preferirà Marcello a Umberto – non piacerà affatto al commendatore, e mentre i due vorrebbero solo poter vivere la loro storia alla luce del sole, Guarnieri farà di tutto per mettere loro i bastoni tra le ruote. L’intento del commendatore sarà quello di impedire che questa nuova love story possa diventare sempre più seria.

Per Marcello si prospetterà così un autunno piuttosto complicato, nel corso del quale farà sempre più fatica a gestire i colpi bassi di Umberto. Tra l’altro Barbieri ignorerà che Adelaide e il suo ex custodiscono un importante segreto sulla paternità di Odile: sarà davvero questa l’arma che il commendatore utilizzerà per riconquistare un posto speciale nel cuore della contessa?

Oppure Adelaide deciderà di mettere al corrente Marcello sui suoi trascorsi, e mantenere con Umberto un rapporto di amicizia che li porti a condividere il legame di sangue che lega entrambi a Odile? Lo scopriremo nel corso degli episodi della nuova stagione IPDS, che prenderanno il via il prossimo 8 settembre su Rai Uno. Per scoprirlo insieme a noi, e rimanere sempre aggiornati sulle ultime news, vi invitiamo a seguirci.