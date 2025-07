Nei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, al via dall’8 settembre, Marta riprenderà un ruolo di rilievo all’interno del Paradiso, affiancando Marcello e Roberto nella gestione del grande magazzino. Intanto, il legame con Enrico Brancaccio si conferma centrale: la loro relazione continua a crescere con serenità, ma è destinata a essere messa alla prova da tensioni emotive e sorprese inaspettate.

Il Paradiso delle Signore 10, intervista esclusiva a Gloria Radulescu

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Gloria Radulescu. L’attrice ci ha fornito qualche anticipazione in merito a quello che accadrà al suo personaggio: “Allora, troverete una Marta sicuramente più matura, una Marta sempre anticonformista, innovativa, ribelle, perché poi è quello l’animo di Marta, l’avete conosciuta così con il suo temperamento frizzante, la sua voglia di posare lo sguardo sulle cose in modo innovativo. È una donna sempre impegnata nel sociale, quindi con la casa famiglia, ed è anche una donna impegnata nella carriera come pubblicitaria all’interno del Paradiso delle Signore, insieme a Roberto Landi, a Marcello e a Rosa Camilli. Si crea un bel quartetto, devo dire che quest’anno stiamo girando veramente delle belle scene insieme. Corona finalmente il suo sogno, il sogno di diventare madre, perché poi i figli sono di chi li cresce e non di chi li fa. Sappiamo dalle stagioni precedenti che Marta non può avere figli e quindi quello è sempre stato un suo desiderio. E devo dire che quest’anno lo corona insieme ad Enrico e alla figlia di lui, Anita”.

L’amore con Enrico attraverserà però anche dei momenti difficili. Tornato ad indossare il camice bianco, Enrico nasconderà a Marta dei suoi problemi di salute e la sua reazione non si farà attendere: “Sicuramente all’inizio c’è una grande delusione perché non si aspetta che Enrico possa nascondergli una cosa così grande, si sente ferita del fatto che non ha chiesto aiuto proprio a lei, la donna che ama e la donna con la quale sta costruendo una famiglia. E proprio questo porterà Marta a mettere una distanza. Però poi sappiamo bene che Marta è una mediatrice di pace, è una buona, è una wonder woman. Riuscirà poi ad andargli incontro, soprattutto nelle sue paure e nelle sue fragilità”.

In questi anni, il pubblico ha dimostrato un grande affetto nei confronti del suo personaggio: “I ritorni sono sempre un po’ difficili. Far rientrare un personaggio dopo due anni non è semplice ma in questo gli autori sono stati bravissimi. Hanno scritto un ritorno avvincente, un ritorno che mi ha aiutata poi ad essere amata e acclamata dal pubblico. Sicuramente i fan comunque mi aspettavano, perché loro sono sempre stati meravigliosi in questi anni. Mi hanno scritto in privato, mi hanno proprio cercata e quindi di questo ne sono veramente felice, ne parlo con grande orgoglio”.