Presto nella sale cinematografiche il nuovo film di Ficarra e Picone, coppia artistica siciliana che nel tempo ci ha regalato film meravigliosi strappandoci numerose risate. La comicità di Ficarra e Picone non è mai banale, scontata o fine a sé stessa. Dietro ogni pellicola, seppur molto divertente c’è una morale. Seguiteci nella lettura e vi sveleremo qualcosa sul nuovo film, “La Stranezza” in uscita nella sale il 27 ottobre.

“La Stranezza”, nuovo film di Ficarra e Picone per la regia di Roberto Andò: quando nelle sale cinematografiche?

La pellicola, presentata alla Festa del Cinema di Roma e nelle sale dal 27 ottobre si intitola la “Stranezza” e ha come protagonisti Ficarra e Picone che prestano il volto a due personaggi molto speciali – Bastiano e Nofrio – nella nuova commedia del regista Roberto Andò.

Sinossi del film: di cosa parla “La Stranezza” di Ficarra e Picone?

Nel 1920 Pirandello a cui presta il volto Toni Servillo viaggia da Roma a Catania per l’80° compleanno di Verga interpretato da Renato Carpentieri. Ma la sua vecchia balia muore, quindi fa sosta a Girgenti. Al funerale, conosce Bastiano (Ficarra) e Nofrio (Picone), personaggi che accenderanno la sua fantasia.

Il cast de La Stranezza di Roberto Andò, con Ficarra e Picone

Toni Servillo – Luigi Pirandello,

Salvo Ficarra – Bastiano,

Valentino Picone – Nofrio.

Ed inoltre:

Donatella Finocchiaro,

Luigi Lo Cascio,

Galatea Ranzi,

Tiziana Lodato,

Paolo Briguglia,

Aurora Quattrocchi,

Fausto Russo Alesi,

Filippo Luna,

Giulia Andò.

Ficarra e Picone i vestono i panni di Bastiano e Nofrio, becchini e teatranti per diletto, che incontrano il grande scrittore siciliano Pirandello con risvolti esilaranti. I due attori protagonisti raggiunti dal settimanale Sorrisi, fanno sapere che:

Picone: «Questo film regala un’atmosfera magica. Perché tutto è frutto di scelte precise e accurate. Le luci, la fotografia, i costumi, il trucco, la musica, le comparse. Ed è stato bello “rilassarsi”. Stavolta dovevamo solo pensare a interpretare i nostri personaggi: Sebastiano, detto Bastiano, Vella (cioè Ficarra) e Onofrio, detto Nofrio, Principato (cioè io)».

Quanto c’è di Ficarra e Picone in Bastiano e Nofrio?

Ficarra: «Sono abbastanza lontani dalla nostra coppia comica, perché volevamo suscitare il riso e il divertimento in un modo inedito. Resta però la nostra intesa in scena, quello sì».

Ma che cos’è la “stranezza” del titolo?

Picone: «Quel sentimento di tormento che vive un genio quando sta per creare qualcosa a cui ancora non sa dare una forma. All’inizio sembra tutto “strano” e confuso, dopo nasce qualcosa di dirompente. Accade nella letteratura, ma anche con Internet (penso per esempio all’invenzione di Facebook) o nella scienza, come con la teoria della relatività. Non sai mai dove potrà portarti un’intuizione o l’ispirazione, ma prima o poi esplode».

E Ficarra aggiunge:

«E infatti proprio Albert Einstein diceva: “Se sapessimo esattamente cosa stiamo cercando, non si chiamerebbe ricerca”».

Eccovi il Trailer ufficiale del film “La Stranezza”